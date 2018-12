«Il faut être prêts pour 2019»

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Hier, en milieu de journée, le président du MPA, Amara Benyounès, a inauguré la nouvelle permanence du parti dans la ville de Bouira.

Makhlouf Demouche, un ancien du MCB et du mouvement citoyen, a été à l’occasion installé officiellement en tant que coordinateur du MPA pour la wilaya de Bouira, en présence des élus de la wilaya et ceux de Boumerdès. Lors de cette installation, l’ensemble des élus MPA des différentes assemblées communales, présents, ont tenu à réitérer leur soutien au parti. Lors de son discours devant les militants, M. Benyounès a exhorté les élus à travailler davantage et à s’impliquer dans le quotidien des citoyens : «Ce sont les militants qui constituent le socle d’un parti politique, un ancrage solide pour ceux qui combattent pour leurs idéaux et pour l’avenir du pays. Notre formation politique est relativement jeune par rapport aux autres partis politiques en Algérie, cependant, notre détermination depuis 2012 à ce jour n’a pas été ébranlée», dira-t-il, avant d’ajouter : «Dans plusieurs wilayas, le MPA se positionne comme premier, deuxième ou troisième choix des citoyens et nous devons faire honneur à cette confiance. En toute modestie, notre parti a une place de choix dans le cœur des Algériens. Nous devons être prêts à affronter l’échéance électorale de 2019, car les citoyens savent qu’il s’agit d’un parti politique qui a de fortes convictions et sur lequel ils peuvent compter. Peu importe la position que le MPA occupera pour cette échéance électorale, l’objectif principal est de nous placer dans les différentes institutions pour figurer en tant que force politique au gouvernement. Je n’ai pas l’intention de battre le record d’Algérie en matière d’opposition, il faut préserver nos acquis, notre fierté… Il faut que nous travaillions main dans la main pour construire l’Algérie. Pour cela, il faut dialoguer avec toutes les parties, afin d’affronter sereinement l’avenir». Pour sa part, le nouveau coordinateur du MPA à Bouira, Makhlouf Demouche, dira qu’il est temps de donner un nouveau souffle au parti en impliquant le mouvement estudiantin et les jeunes compétences : «Nous allons œuvrer, sans ménager nos efforts, à créer des sections MPA à travers les 45 communes de la wilaya. Nous allons privilégier les rencontres avec le mouvement estudiantin qui aura la tâche de transmettre les valeurs véhiculée par le MPA au profit des générations futures qui reprendront le flambeau». La cérémonie s’est achevée après que le président du MPA eut répondu aux différentes questions des militants et des sympathisants venus de toute la wilaya.

Hafidh Bessaoudi