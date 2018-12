Le mouvement El-Bina présente son initiative au MPA

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a rencontré, mercredi à Alger, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, à qui il a présenté l'initiative de sa formation politique "l'Algérie pour tous" visant à "concrétiser un dialogue national fédérateur". Dans une déclaration à l'APS à l'issue de la rencontre qui s'est déroulée au siège du MPA, M. Bengrina a fait état d'une "grande convergence de vues" entre les deux formations politiques, qualifiant cette rencontre de "riche et fructueuse". Il a fait savoir, à cet égard, que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une série de rencontre initiées par son parti dans l'objectif d'"expliquer son initiative visant à unir les forces vives et les acteurs politiques, toutes obédiences confondues, autour de la table du dialogue en vue d'examiner les moyens adéquats pour relever les défis imposés par la situation sociopolitique du pays". Cette initiative appelle à "la protection des constantes nationales, la préservation des institutions de l'Etat et à la non-contestation de leur légitimité et à la moralisation de la pratique politique", a relevé le président du mouvement El-Bina. M. Bengrina a fait savoir que la conjoncture actuelle "nécessite l'aplanissement des divergences et des actions dans l'intérêt suprême du pays", soulignant que le MPA "accueillait les différentes initiatives proposées par les partis politiques avec lesquels il partage les mêmes principes et tendances".