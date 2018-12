Béatification des serviteurs de l’Algérie et de Dieu

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La béatification de 19 religieux chrétiens d’Algérie, prévue aujourd’hui à Oran, est une forme de reconnaissance par l’église du sacrifice de ceux candidats à la sainteté. Ils sont des moines de Tibhirine (Médéa) des pères blancs de Tizi-Ouzou, un archevêque d’Oran monseigneur De Claverie, des sœurs assassinées par les assassins de la bonté et de la charité. C’est une première dans un pays musulman, c’est un événement historique et de rapprochement entre les deux religions. Cela signifie aussi que les religieux chrétiens ont de tout temps, avec le cardinal Duval qui a pris faits et causes pour l’indépendance du pays, proches de l’Algérie, de son peuple et de son histoire. Cet Acte pontifical par lequel une personne défunte est mise au rang des bienheureux, est un pas dans la sainteté, il se déroule au sanctuaire de notre Dame de Santa Cruz et aussi d’un autre coté une cérémonie d’accueil sera consacrée aux proches et aux religieux de toutes confessions à la Grande Mosquée d’Oran, puis le reste des activités se passeront au Centre Pierre Claverie. Il va sans dire que ces cérémonies, que ce soit à la Grande Mosquée, à la Cathédrale Sainte Marie d’Oran ou au Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz, c’est évoquer d’une même voix la reconnaissance de tous les religieux et de toutes les religieuses morts en Algérie de la décennie noire vécue par les Algériens et où plus de 200.000 ont vécu le calvaire à en mourir, tués par les ennemis de toutes lumières. C’est la reconnaissance par l’Algérie, du martyre des chrétiens, des imams, des journalistes, des intellectuels, des soldats, des policiers, des gendarmes et des patriotes, qui sont morts dans le même amour pour l’Algérie. Cela dit cette béatification, faut-il le rappeler, la première en pays d’Islam confirme s’il en ait, le vivre ensemble, la tolérance, qu’on considère pour le chrétien ou le musulman, acquises de jure et de facto dans le gotha des bien heureux. L’Algérie ne peut être que fière de tous les chrétiens qui ont sacrifié leur vie pour que vive ce pays heureux.

Par S. Ait Hamouda