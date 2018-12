Sur les chantiers de la daïra de Bouzeguène…

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, accompagné d’une importante délégation d’élus et de directeurs de l’exécutif, était mercredi dernier en visite d’inspection dans la daïra de Bouzeguène.

Contrôlant l’avancée des travaux dans plusieurs chantiers, le premier responsable de la wilaya a eu des échanges avec des citoyens qui lui ont fait part de leurs préoccupations. Lors du point de presse qu’il a tenu, le wali a insisté sur l’importance des projets en cours de réalisation à travers la daïra et sur la nécessité de les mener à terme. «Cette visite à travers les quatre communes de la daïra s’inscrit dans le cadre du suivi de la concrétisation du programme du président de la République qui vise à améliorer le cadre de vie des citoyens. Nous avons inspecté des projets de gaz qui ont nécessité 120 milliards de centimes pour raccorder 5 000 foyers à travers plus de 20 villages. Dans le secteur du logement, il y a un programme de plus de 4 200 unités qui atténuera la crise du logement. Concernant l’AEP, nous venons de visiter le projet d’un réservoir de 5 000 m3 d’eau et d’acheminement de l’eau à partir du barrage de Tichy Haf qui coûtera plus de 300 milliards de centimes et qui mettra fin à la pénurie de l’eau à Bouzeguène. Nous avons constaté que certaines entreprises vont à une bonne cadence, tandis que d’autres sont à la traîne. Nous allons intervenir pour que le rythme soit accéléré», dira le wali qui ajoutera : «Le secteur de la jeunesse est aussi concerné. Au niveau de la wilaya, nous avons un programme de pose de gazon synthétique pour une dizaine de stades, cinq d’entre eux seront incessamment réceptionnés et les cinq autres le seront bientôt. Concernant le secteur de la santé publique, nous avons un projet d’hôpital de 60 lits confié à Cosider. L’entreprise est en train de s’installer et cela permettra de couvrir les besoins de la région de Bouzeguène et même ceux des régions voisines, dont certaines localités de Béjaïa». Le wali a également abordé le secteur de l’investissement : «Concernant la création des richesses, les APC et les collectivités locales sont appelées à faire des efforts. Nous avons ici dans la commune de Bouzeguène le projet de réalisation d’un marché hebdomadaire qui créera beaucoup d’emplois, de richesses et des recettes fiscales pour la localité. Il y a aussi la réalisation d’une zone d’activités de 53 hectares dont nous allons assurer la viabilisation. Aux promoteurs de monter leurs projets et la commune arrivera ainsi à l’autosuffisance financière et même à générer un plus financier. L’Etat est là pour accompagner les investisseurs qui auront chacun un lot de terrain et bénéficieront de toutes les commodités nécessaires, en plus de prêts bancaires et d’avantages fiscaux. Concernant le secteur du logement, à Illoula à titre d’exemple, une cinquantaine de logements sont à l’arrêt, car l’entreprise est défaillante. Nous allons prendre des mesures pour la remplacer. Il y a aussi les 32 logements LPL qui connaissent beaucoup de retard, les souscripteurs sont malmenés. Nous allons étudier ce cas à notre niveau pour ramener le promoteur à de meilleurs sentiments, sinon ce sera à la loi de départager les deux parties. Concernant l’alimentation en eau, l’Etat a investi plus de 300 milliards de centimes. Les entreprises qui n’avancent pas, nous allons dans un premier temps les accompagner, sinon la loi sera appliquée (…) Au sujet des résiliations, les procédures sont contenues dans les dispositions du code du marché, on n’a rien inventé, on ne fait qu’appliquer la réglementation».

Première escale à Azazga…

Auparavant, la visite avait été entamée dans la commune d’Azazga où le wali avait donné le coup d’envoi des activités de l’association El Baraka, à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, au niveau du centre culturel d’Azazga. Deux fauteuils électriques ont été remis à deux personnes handicapées. Le président du bureau de Tizi- Ouzou de l’association confie : «A l’occasion de cette activité, nous avons distribué 30 chaises roulantes, 2 chaises électriques, 50 béquilles, 50 matelas anti-escarres, des déambulateurs, des cannes et des couches pour adultes. Nous demandons aux autorités et aux bienfaiteurs de faire plus d’efforts dans la prise en charge de cette frange de la société, notamment en faisant respecter la réglementation et en appliquant la constitution». La délégation a ensuite pris la direction de la commune de Bouzeguène, où le projet du marché hebdomadaire et celui de la mini-zone d’activités d’Azaghar ont été inspectés. Le second point de la visite a concerné la sûreté urbaine de la commune d’Illoula Oumalou. Le wali a insisté sur «l’accélération des travaux pour son ouverture. Sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Le citoyen doit se sentir en sécurité et il faut aussi impliquer les organisations traditionnelles pour améliorer la situation», dira-t-il. La délégation s’est aussi arrêtée sur le projet de pose de gazon synthétique au profit du stade communal. Les travaux devraient être finalisés dans 45 jours. Il fut aussi question de gaz naturel, un secteur qui a connu beaucoup de retard. «L’Etat a mobilisé 100 milliards de centimes pour raccorder l’ensemble des foyers des 13 villages au gaz naturel. D’ici le 11 décembre, ce sont 1 200 foyers qui seront raccordés, le reste suivra avec un peu plus de temps», dira le wali. Le P/APW, Youcef Aouchiche, soulignera pour sa part : «Nos élus ont fait plusieurs déplacements sur le terrain pour contribuer à la levée des oppositions et des litiges». Le wali reconnaîtra : «L’APW est partie prenante et elle est très impliquée.» Après l’inspection du projet d’un groupement scolaire et le projet de réalisation de 40 logements, la délégation a rallié la commune d’Ath Zikki. Le maire d’Illoula, Kais Larbi, a indiqué : «Nous avons soulevé plusieurs points relatifs à l’insécurité, la demi-pension au niveau du lycée Ammar Khoudja, le retard dans la réalisation du groupement scolaire et surtout les chantiers de réalisation des logements. Nous avons également demandé que notre polyclinique soit mieux équipée en matériel et en personnel. Nous avons aussi soulevé le problème des glissements de terrain à Avoughress et Lekhmis. Le wali a donné des instructions pour améliorer la cadence des travaux».

0% de gaz naturel à 1 200 mètres d’altitude, à Ath Zikki

à Ath Zikki, le wali a fait escale au chantier de réalisation d’un CEM base 5, sur le flanc de la montagne du Djurdjura. Le projet est achevé et sera opérationnel dès le début du deuxième trimestre scolaire. Le directeur de l’éducation, Ahmed Lalaoui, a indiqué : «Le projet est fin prêt. Les élèves prendront possession de leur collège avant les vacances d’hiver, pour s’adapter à leur nouvel établissement». Le wali a demandé de prévoir et d’installer un drapeau national géant. Par la suite, un exposé fut présenté à la délégation sur le projet des 50 logements et celui du gaz naturel. Le maire d’Ath Zikki a indiqué : «Nous avons exposé l’état d’avancement des différents chantiers en cours au wali, notamment le collège et les 50 logements qui sont actuellement à l’arrêt. Nous avons aussi fait part au wali du retard enregistré dans le domaine du branchement au gaz naturel car le taux par ici est nul. Les travaux sont actuellement à 70% d’avancement. Nous avons aussi demandé le renforcement en personnel et en moyen de notre polyclinique pour qu’elle puisse fonctionner H24. Le wali nous a accordé l’inscription d’un stade communal et 8 km de revêtement de la route dans le cadre du FCCL complémentaire. Il a également promis de nous doter d’un chasse-neige».

Que de retard au projet de transfert d’eau de Tichy Haf !

De retour à la commune de Bouzeguène, la délégation s’est arrêtée sur plusieurs chantiers importants, notamment ceux du transfert d’eau à partir du barrage Tichy Haf et d’un réservoir de 5 000 m3. Il fut également question du projet de l’hôpital de Bouzeguène. La délégation s’est également arrêtée pour un recueillement sur la tombe du colonel Mohand Oulhadj, chef de la wilaya III historique. Le village Aït Saïd, lauréat du deuxième prix du village le plus propre Aïssat Rabah, a aussi été visité. Les hôtes ont eu droit à un accueil chaleureux et à un bain de foule dans une ambiance festive. Pour en revenir à l’hôpital de 60 lits de Bouzeguène, un projet qui coûtera 180 milliards de centimes pour un délai de réalisation de 30 mois, le wali a insisté auprès de l’entreprise réalisatrice sur le respect les délais prévus. Le projet de transfert d’eau à partir de Tichy Haf accuse, quant à lui, beaucoup de retard, selon la coordination des comités des villages présente sur les lieux. Le directeur de l’hydraulique, Rachid Hameg, dira lors de la présentation de la fiche technique : «Ce projet important mettra fin au stress hydrique que connait la région de Bouzeguène. Il accuse, en effet, un retard puisqu’on devait le mettre en service en octobre dernier. Mais les travaux ont repris un bon rythme à présent et on pourra l’achever, si tout se passe bien, d’ici l’été prochain». C’est à 19h passés que la délégation est arrivée dans la commune d’Idjer. Les 93 logements OPGI/LPL ont été visités. Le premier lot de 50 logements est à l’arrêt, à juste 25% d’avancement des travaux. Le 2e lot de 43 logements n’est lui toujours pas lancé à cause d’un litige entre les services des forêts et l’APC au sujet de la nature juridique de l’assiette. L’extension du siège de l’APC est en cours de réalisation. On a également évoqué le retard dans le lancement du lycée inscrit à l’indicatif de la commune à cause, là aussi, d’un litige concernant la nature de l’assiette qui devrait l’accueillir. A Idjer, tout le foncier relève, en effet, du domaine des forêts. Le wali a promis de défendre la cause des Ath Yedjer auprès de qui de droit.

Compte rendu de Hocine Taib