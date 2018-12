Le MPA se redéploie à l’Est

Par DDK | Il ya 6 minutes | 4 lecture(s)

Le président du Mouvement Populaire Algérien, Amara Benyounès, multiplie les sorties sur le terrain à travers les wilayas du pays, pour redéployer ses troupes en prévision des échéances futures.

Après Bouira, avant-hier, où il a inauguré le nouveau siège du parti et installé un nouveau coordinateur, il s’est rendu, hier, à Skikda, pour l’installation de cinq coordinateurs pour les wilayas de l’Est. Il procéda ainsi à l’installation d’un nouveau coordinateur de la wilaya hôte, Skikda, en la personne de Ben Aissa Rabah, de celui de la coordination de Mila, Ben Naaman Djamel, celui d’Oum El Bouaghi, Saidi Bachir, celui de la wilaya de Souk Ahras, Agoune Boudjemaa et enfin Aitar Taib pour la wilaya de Biskra. Le président du MPA, pour rappel, était le week-end dernier à Mostaganem, où il a animé un meeting populaire, qualifié par la presse nationale, et à travers les réseaux sociaux, de «démonstration de force». Dans ses différentes interventions en marge de ces activités, Amara Benyounès a plaidé pour un «projet économique fiable et viable, pour sortir l’Algérie de la crise et l’immuniser contre d’autres éventuelles crises qui peuvent survenir de la fragilité économique du pays». A souligner que le MPA est quasiment le seul parti qui accorde de l’importance au volet économique dans ses sorties sur le terrain. Amara Benyounès, doctorant en économie, explique à chaque fois son programme économique et met en exergue cet enjeu, qui constitue un défi de taille pour le pays. Le président du MPA a en outre plaidé pour «la poursuite des réformes politiques».

Kamela Haddoum.