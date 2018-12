Chafaâ Bouaiche radié !

Par DDK | Il ya 6 minutes | 4 lecture(s)

Après avoir été suspendu de toute activité organique durant six mois, le député de Béjaïa, Chafaa Bouaiche, vient d’être radié du FFS. L’ex-chef du groupe parlementaire du plus vieux parti de l’opposition a donc été définitivement radié du parti qui a fait sa gloire, a-t-on appris de source sûre. Le député avait été suspendu, dans un premier temps, suite à son passage devant la commission de médiation, de toute activité organique au sein du parti pour une durée de six mois, à partir du mois d’août dernier. Notre source explique cette décision de radiation : «Chafaâ Bouaiche n’a pas respecté la première décision de la commission de médiation. Malgré le dénigrement et son acharnement contre la direction nationale, la commission a été clémente avec lui, en lui infligeant seulement six mois de suspension. Il faut dire aussi que son état de santé à l’époque a joué en sa faveur, ainsi que son parcours politique». «Il n’a pas arrêté ses agissements», regrettera notre interlocuteur. Ceci dit, il faut souligner que la commission de médiation du FFS a vu la démission de son président, le P/APC de Tirmitine, Ahmed Silli, qui, dit-on, «a subi des pressions». Ce dernier a été vite remplacé par un élu à l’APW d’Alger, Chafa Djamel «connu pour sa proximité avec Laskri». Jusqu’à hier an début d’après-midi, Chafaâ Bouaiche n’avait pas été encore avisé, par décision officielle, de la sentence prononcée contre lui la veille. Par ailleurs, cette mesure disciplinaire, jugée «très sévère» par certains militants du parti, n’a pas touché que le député Bouaiche. En effet, son camarade au sein du parti, l’ex-secrétaire national chargé à la communication, Hassen Ferli, lui aussi a été radié définitivement du FFS. On a reproché également à ce dernier «ses positions prises ouvertement sur les réseaux sociaux contre la direction nationale». La descente aux enfers du député Chafaa Bouaiche a commencé aussitôt la nouvelle direction installée après le congrès extraordinaire du mois d’avril dernier. Le très influent député a donc d’abord été déchu de son poste de chef de groupe parlementaire, puis suspendu, pour ensuite être définitivement éjecté du parti. Notons qu’il y a à peine quelques mois, le même sort a été réservé à la députée d’Alger, l’ancienne conseillère de Hocine Aït Ahmed, Salima Ghezali.

K. H.