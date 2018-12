Belkhadem et des questionnements autour d’un retour

Par DDK | Il ya 9 minutes | 21 lecture(s)

Après quatre ans de traversée du désert, suite à son limogeage du FLN, revoilà Belkhadem qui revient, et par la grande porte. Des questions restent en suspend, sur le pourquoi de ce retour tonitruant : est-ce un come back lié aux échéances à venir, ou un retour tout simple à ses anciennes amours, le FLN ? Quoi qu’on dise, quoi qu’on pense, c’est un retour pour combler un vide sidéral que connait le parti depuis un certain temps. Lorsque Belkhadem était à la tête du vieux parti, qui tient toujours les rênes de l’Algérie, il connut des moments de gloire quand le parti fonctionnait seul et sans partage, et de moins glorieuses épopées, avec l’avènement de la démocratie, dont il est devenu la formation majoritaire partageant sa vision entre l’islamisme radical et un islam à plusieurs vues. Cependant, ceci n’exclut ni l’un, ni l’autre. Lorsqu’on roule pour une religiosité à géométrie variable, il faut s’attendre à tout : au parfait comme au mauvais, à cela près, cela dépend du premier responsable de l’appareil, qu’il fasse ou non l’unanimité. Aussi voyant que le nez au milieu du visage, on a vu, depuis des lustres, des têtes sortir du néant et tomber dans l’oubli pour ressurgir dans pas longtemps. C’est le cas de celui dont on a remarqué, ces derniers temps le come back. Après quatre ans de silence radio ne le voila-t-il pas reçu comme une personnalité remarquable dans le giron du FLN ? Pourquoi ? Pour reprendre les rênes du parti FLN, ou seulement faire de la figuration ? Peu probable. Quel que soit le poste qui lui est destiné, «le parti n’est pas une entreprise par actions» comme il l’a dit dernièrement à la presse. Supposons, à défaut d’avoir la certitude, que la formation a beaucoup changé, il n’en demeure pas moins qu’en politique, seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. En tout état de cause, Belkhadem, le barbe-FLN connu, ne peut pas subitement changer son fusil d’épaule…

Par S. Ait Hamouda