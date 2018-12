Remise des clés de 2 051 logements

Par DDK | Il ya 40 minutes | 149 lecture(s)

Les clés de 2 051 logements de type LSP, LPL et AADL et 1 500 décisions d’aides à l’habitat rural seront remises, aujourd’hui, à des bénéficiaires de la wilaya. La cérémonie aura lieu au théâtre régional Kateb Yacine, à partir de 14h.

Les unités seront distribuées, lors de cette rencontre que devrait présider le wali, comme suit : 75 sur les 90 logements LSP à Tamda, dans la commune d’Ouaguenoun, sont exclusivement destinés aux familles de la DGSN, 40 unités LPL à Ouacifs, 110 à Azazga, 166 à Azeffoun, 125 unités LSP toujours à Azeffoun, 152 sur 159 RHP (recasement habitat précaire) à Draâ El Mizan et 178 à Draâ Ben Khedda. Concernant l’AADL, 340 sur 467 seront attribués au pôle d’excellence dans la commune du chef-lieu. Toujours sur le même site, 1 037 logements LPL seront attribués. En plus de la remise des clés, 1 500 décisions concernant l’habitat rural seront distribuées. Cette opération entre dans le cadre de la commémoration des événements du 11 Décembre. A souligner qu’un autre quota de 1 500 logements, tous segments confondus, sera distribué durant le premier semestre de l’année prochaine, a-t-on appris du directeur de l’OPGI, M. Boutrid Toufik. Ce dernier a fait savoir que dans le cadre du LPL, 9 500 unités sont en cours de réalisation, alors que 3 500 sont à l’arrêt pour différentes contraintes, dont des «oppositions». S’agissant du LSP, 223 logements sont en cours de réalisation avec une soixantaine à l’arrêt.

1 880 logements à distribuer prochainement dans la commune chef-lieu

Pour la commune chef-lieu, le chef de la daïra, M. Ghezaili Mahfoud, a expliqué que les 1 037 logements au pôle d’excellence sont ceux dont la liste des bénéficiaires fut affichée en novembre 2016», mais la remise des clés a été retardée pour «la finalisation des VRD». Pour ce qui est du programme AADL, 340 logements sur 467 prévus initialement, le chef de la daïra explique que «c’est toujours ce problème de VRD qui a fait que le nombre diminue». «Les logements distribués sont équipés de toutes les nécessités sauf le gaz naturel», a-t-il précisé. «Ce qui est bien c’est que ces logements sont viabilisés et disposent de voirie, d’assainissement, d’eau potable, d’espaces verts et d’aires de jeux. Une école primaire sera également ouverte sur le site, ainsi qu’une autre école programmée en plus d’un CEM et d’un lycée. Il y a aussi un poste de sûreté urbaine», dira encore le responsable. Pour le problème de gaz, le chef de daïra se veut rassurant : «Le problème est pris en charge et l’étude est faite. Il faut un poste de détente, le réseau primaire est fait et il ne reste plus qu’à l’amener et ça nécessite un gros investissement, environ 22 milliards». Au premier trimestre 2019, la commune du chef-lieu aura un quota de 1 880 logements à distribuer, fait-il savoir, et ce en trois tranches. La première, de 747 unités, au quartier dit (B) du pôle d’excellence. Les concernés sont les demandeurs et les RHP Rhahlia, notamment côté village (une cinquantaine).

Kamela Haddoum.