Safira Machrusah intéressée par l’huile d’olive

Par DDK

L’ambassadrice d'Indonésie en Algérie, Safira Machrusah, a effectué, hier, une visite officielle à Bouira où elle s’est entretenue avec les responsables de wilaya. Une rencontre au cours de laquelle ont été évoquées les relations bilatérales entre les deux pays. Pour rappel, l’ambassadrice avait déjà effectué une visite de travail à Bouira en décembre 2016, lors de laquelle la délégation diplomatique s’est montrée fortement intéressée par les potentialités de la wilaya dans les domaines agroalimentaire et touristique. Lors de la visite d’hier, l’huile d’olive de la région a suscité un engouement appréciable auprès de la délégation indonésienne, agréablement surprise par la «l’excellente qualité» de l’huile d’olive des régions de Bechloul et M’Chedallah. Il a été également question du projet de jumelage entre la ville de Bouira et Sumatra ainsi que d’échanges dans le secteur de l’agriculture. Les Indonésiens ont proposé leur coopération dans le domaine de la culture des champignons et dans l’aquaculture dans les barrages de la wilaya. À noter que les investisseurs algériens et indonésiens s’étaient rencontrés lors d’un voyage d’affaires en Indonésie, en juillet 2017. A la tête de la délégation algérienne l’ex-wali de Bouira Chérifi Mouloud, promu juste après ce voyage à la tête de la wilaya d’Oran. La coopération, si elle venait à se concrétiser, permettra aux oléiculteurs de la wilaya de Bouira et de toute la région de Tizi-Ouzou, jusqu’à Béjaïa, d’écouler leur production à destination d’Indonésie, qui compte un peu plus de 260 000 000 habitants, très friands, dit-on, de l’huile d’olive.

Hafidh Bessaoudi