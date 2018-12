Six candidats déposent leurs dossiers à la DRAG

Par DDK | Il ya 1 heure | 162 lecture(s)

C’est avant-hier, à 16h30, que le dernier délai du dépôt des dossiers de candidature aux prochaines élections sénatoriales a expiré.

Le délai est fixé conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016, relative au régime électoral. Au total, six élus locaux ont déposé leurs dossiers au niveau des services de la direction de la réglementation des affaires générales (DRAG), en prévision du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, prévu le 29 décembre prochain. Une commission d’investiture à la DRAG de Béjaïa étudiera les dossiers des prétendants au Sénat et rendra son verdict prochainement. Cinq candidats, qui se sont lancés dans la course pour remplacer le sénateur sortant Brahim Meziani (FFS), sont présentés par des partis politiques. Il s’agit du vice-président de l’APW et élu sur la liste du FFS, Abdenour Derguini, du maire RCD de Fenaïa Il-Maten, M. Bali, de l’élu FLN à l’APC de Tazmalt, Ouari Massinissa, du P/APC PST de Barbacha, Mohand Saddek Akrour, et de l’élu MEN à l’APC d’Adekar, Hemmour Idir. Pour sa part, Kherbane Houari, élu à l’APC d’Aït R’zine, s’est présenté en tant que candidat indépendant. Au départ, ils étaient seulement quatre à avoir fait part de leur candidature en prévision de ce scrutin. Les candidats du PST et du MEN n’ont rendu publiques leurs candidatures que jeudi dernier, portant ainsi le nombre des dossiers à six. Ainsi, les 839 grands électeurs que compte la wilaya de Béjaïa, dont 43 siégeant à l’APW, sont appelés à choisir parmi les six candidats le remplaçant de Brahim Meziani du FFS à la chambre haute de l’hémicycle Zighoud Youcef.

B. S.