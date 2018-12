«N’anticipons pas !»

Par DDK | Il ya 8 minutes | 2 lecture(s)

Ils étaient quelque 13 000 étudiants, affiliés au Mouvement national des étudiants algériens, (MNEA), et dont Ilyès Benaggoun est le secrétaire général, à assister, hier, au rassemblement-meeting, à la Coupole Mohamed Boudiaf d’Alger.

Organisé à l’occasion du 68e anniversaire des sombres évènements du 11 décembre 1960, le rassemblement du MNEA, une force estudiantine représentante de pas moins de 46 universités et écoles supérieures, affiliée au Mouvement populaire algérien d’Amara Benyounès, a drainé des milliers d’adhérents qui ont rempli la Coupole du complexe du 5 juillet. Le président du MPA, Amara Benyounès, invité par l’organisation estudiantine et accompagné du staff complet de la direction du parti, fut chaleureusement accueilli à son arrivée, sous un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations «MPA, MNEA !». Après l’hymne national, une minute de silence à la mémoire des martyrs et une représentation du ballet national, dans son allocution d’ouverture, le président du MNEA a tenu à réitérer le soutien de son Mouvement au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sous l’ère duquel le MNEA fut le seul Mouvement estudiantin créé. «Je réitère, en mon nom et au nom du Mouvement national des étudiants algériens, notre soutien au président de la République, comme nous valorisons ses réalisations pour le pays», a déclaré Ilyès Benaggoun. Ce dernier a également plaidé pour la nécessité de parachever les réformes entamées par le Président, comme il a rendu un hommage appuyé à l’ANP et à l’ensemble des services de sécurité. Amara Benyounès, invité en sa qualité de président du MPA, «parti qui a soutenu et aidé notre Mouvement», selon les propos de Benaggoun, lui s’est dit «fier et content de me retrouver parmi vous aujourd’hui en cette date historique». Et d’enchaîner : «L’Algérie va bien (…) L’Algérie se porte bien (…) Et elle le restera tant que les étudiants et la jeunesse de votre trempe, aussi nombreux qu’aujourd’hui, sont mobilisés à la défendre. L’Algérie va bien avec cette jeunesse qui soutient le Président Bouteflika». Évoquant le sujet politique de l’heure inhérent à la présidentielle d’avril 2019. Benyounès a été très clair par rapport à cette échéance politique par son refus d’anticiper sur l’évènement. «Il est impossible de trancher, à l’heure actuelle, sur le report de l’élection présidentielle, puisque les données actuelles ne le permettent pas», a-t-il dit. Amara Benyounès s’est abstenu de s’étaler sur la question, en dépit de l’insistance de certains représentants des médias, présents sur place : «Toute question d’importance nationale doit être tranchée en Conseil national du parti», dira le président du MPA. Réitérant son attachement à l’Alliance présidentielle, Amara Benyounès a indiqué que «c’est dans cette alliance que sont discutées des questions politiques de l’heure dans la concertation et la transparence absolue entre les partis formant cette alliance». Concernant l’autre idée qui circule dans certains milieux politiques, selon laquelle il serait judicieux de reporter l’élection présidentielle avec l’option de prolonger le mandat de Bouteflika, le président du MPA a émis des réserves à s’y impliquer présentement, sans toutefois fermer la porte du parti devant toutes les initiatives émanant des autres partis politiques. Il s’est également dit prêt à étudier et adhérer à toutes les propositions traitant des réformes politiques : «Nous sommes prêts à accepter toute proposition allant dans le sens des réformes politiques», a-t-il assuré.

M. A. T