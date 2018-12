«Le Conseil national tranchera au moment opportun»

Par DDK | Il ya 8 minutes | 18 lecture(s)

Le président du Mouvement populaire algérienne, Amara Benyounès, s’est exprimé, lors d’un point de presse tenu en marge du meeting du MNEA à la Coupole Mohamed Boudiaf, sur l’élection présidentielle, sur l’initiative d’Amar Ghoul et sur celle du MSP. Questionné sur l’éventualité du report de l’élection, Amara Benyounès a réitéré la position de son parti : «Quand nous aurons toutes les informations concernant cette éventualité, le CN se réunira et nous donnerons notre position». «Le conseil national est le seul habilité à décider et trancher notre position concernant l’élection présidentielle», a-t-il affirmé. A propos de l’initiative d’Amar Ghoul, président de TAJ, portant une conférence nationale inclusive sous l’égide du Président Abdelaziz Bouteflika, Benyounès a indiqué que le MPA «ne commente pas les initiatives», rappelant qu’il «a un engagement avec l’Alliance présidentielle» qui s’est réunie la semaine passée et que «dans quelques jours les présidents du partis composant l’Alliance se réuniront». Le président du MPA ajoutera que «l’Alliance est prête à étudier toute initiative politique qui va dans le sens de l’approfondissement et de la poursuite les réformes entamées par le président de la République». Et de préciser : «On est prêts à étudier toutes les propositions d’où qu’elles viennent, notamment quand elles viennent de l’opposition». Toujours à propos de l’initiative de TAJ, qui considère en outre que la présidentielle n’est pas une priorité, le président du MPA dira : «Cela n’engage que lui, il est libre». En réponse à la question sur la position du MPA par apport cette-fois ci à l’initiative du MSP qui, pour rappel avait estimé par le biais de son président Makri que «les conditions de la tenue de la présidentielle ne sont pas réunies proposant le report de l’élection et le prolongement du mandat du Président d’une année», Amara Benyounès a rappelé son engagement avec le Président Bouteflika et avec l’Alliance, estimant qu’il est «trop tôt pour juger les conditions de la tenue de l’élection». Amara Benyounès tranchera : «On attend l’élection présidentielle au mois d’Avril prochain, mais on est prêts à étudier n’importe quelle proposition politique, comme j’ai expliqué, à condition que ça œuvre pour la continuité des réformes». Toujours concernant la présidentielle, le président du MPA soulignera : «Il y a un rendez-vous électoral constitutionnel clair, nous attendons tous que le Président Bouteflika convoque le corps électoral. Cela dit, on est dans l’Alliance, prêts à étudier toutes les propositions avec tous les partenaires politiques algériens, toutes tendances confondues».

Kamela Haddoum.