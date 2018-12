17 kg de kif saisis et un narcotrafiquant arrêté

Par DDK | Il ya 8 minutes | 22 lecture(s)

Selon un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN), une quantité de 17 kilogrammes de drogue (kif traité) a été saisie par les éléments de l’armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale, qui ont aussi procédé à l’interpellation d’un narcotrafiquant au niveau de la wilaya de Bouira. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a intercepté, à Bouira/1èreRM, un narcotrafiquant en possession de 17 kilogrammes de kif traité», lit-on dans le communiqué publié sur le site internet du MDN. La même source ne précise ni le lieu exact ni la date de cette saisie. Cependant, une source sécuritaire locale nous a affirmé, hier, que l’opération s’est effectuée dimanche dernier, au niveau de la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira. Notre source ajoute que la personne interpelée, originaire de l’ouest du pays, était à bord d’un véhicule touristique qui roulait sur l’autoroute Est-Ouest. Ce dernier, en se rendant compte de la présence d’un barrage de la gendarmerie nationale, a voulu fuir le contrôle de services de sécurité en bifurquant sur la RN 25, qui relie Lakhdaria à la commune de Zbarbar. Il a été, par la suite interpelé à hauteur d’un point de contrôle de l’armée, où la quantité de drogue a été découverte et saisie.

Bachir A.