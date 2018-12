Valoriser la montagne pour en tirer profit

Par DDK | Il ya 57 minutes | 73 lecture(s)

La Journée mondiale de la montagne a été célébrée, avant-hier, sur les hauteurs d’Aït Boudoukhan dans la commune de Chabet El Ameur, au Sud-est de Boumerdès. L’association Tharwa N’Aït Khelfoun, en collaboration avec la direction des forêts et des services agricoles, a concocté un programme riche pour l’occasion. En effet, sur un terrain situé sur les hauteurs de Lala Oumessad, les activités se sont déroulées dans une ambiance bonne enfant, avec la présence de beaucoup de visiteurs venus de plusieurs localités. Des stands d’exposants étaient pris d’assaut, notamment par des écoliers venus en masse pour découvrir la montagne et les activités artisanales dont certains produits sont étalés par des exposants venus de plusieurs régions de Boumerdès, notamment Bouzegza et Timezrit. L’une des responsables de la direction de l’artisanat, Karima Zanaz, dira que cette fête est une occasion pour les écoliers afin de découvrir les produits réalisés par les artisans de la région. L’objectif de ces festivités s’articule sur la promotion du tourisme de montagne. «Le tourisme est délaissé, il est de notre devoir de faire bouger les choses afin de vulgariser la montagne. Nous avons prévu plusieurs activités, notamment une randonnée sur la montagne de Lala Oumessad, l’implantation d’arbres et une exposition de produits de terroirs», dira Aissaoui, président de l’association Tharwa N’Aït Khelfoun. Et d’ajouter : «C’est la première expérience et je pense que c’est une réussite pour une jeune association qui fonctionne grâce aux aides de ses membres et certaines contributions de citoyens. Nous n’avons pas de subventions financières. Donc, on fonctionne avec les moyens du bord, notamment des tables acquises grâce aux dons de certains membres actifs». Notre interlocuteur ajoute que les montagnes de la région ne sont pas valorisées alors qu’ils recèlent d’importantes richesses, surtout de liège et de champignons. Les montagnes sont victimes des feux de forêts qui menacent, en été, la faune et la flore. M. Aissaoui fait, également, état de plusieurs cas d’accaparation de terrains sur ces hauteurs par certains villageois pour les exploiter illégalement. Selon lui, ils profitent de l’absence de l’autorité de l’État pour s’accaparer des parcelles de terrains qu’ils défrichent avant de les cultiver. Un représentant de la direction des forêts dira que «des bornes implantées depuis plusieurs années pour délimiter la montagne sont disparues et c’est la raison pour laquelle les citoyens s’accaparent des terrains». Par ailleurs, le président de l’association organisatrice de l’évènement interpelle les responsables locaux afin d’ouvrir le tronçon routier qui donne sur la commune d’Ammal et Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira.

Youcef Z.