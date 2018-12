28 commerces fermés en novembre

Par DDK | Il ya 58 minutes | 70 lecture(s)

Au total, 2 077 interventions de contrôle ont été effectuées par les services de la direction du commerce de Béjaïa, chargés de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité des produits, sur les 1 886 programmées au mois de novembre écoulé, relève le bilan mensuel de la direction. 505 infractions aux bonnes pratiques commerciales ont été constatées par les agents de contrôle, lesquelles ont donné lieu à la rédaction de 499 procès-verbaux, souligne le même bilan. Les infractions relevées sont liées au manque d’hygiène, défaut d’affichage et d’étiquetage, vente de produits impropres à la consommation et défaut de facturation. Le même bilan fait état de la saisie de 24 617 tonnes de divers produits, dont du sel, des cosmétiques, des boissons et des produits à risque. La valeur financière des produits saisis est de l’ordre de 510 197, 00 DA. Les opérations de contrôle réalisées au mois de novembre ont également révélé un montant du chiffre d’affaires dissimulé par des commerçants fautifs, estimé à 1 399 933, 07 DA. Cette évasion fiscale dans les transactions commerciales a entraîné un manque à gagner, qui porte un coup dur à l’économie locale. Les principaux griefs retenus sont la non-facturation des transactions commerciales et l’utilisation de faux registres de commerce. Les mêmes services ont aussi enregistré un montant de profit illicite s’élevant à 4 968, 00 DA. Les infractions recensées durant le mois de novembre ont entraîné des sanctions immédiates, dont la fermeture de 28 locaux commerciaux. Sept autres PV de cessation d’activités commerciales ont été rédigés, à la suite d’une faute grave. Concernant le montant des amendes de transactions perçues par le trésor public, il s’élève à 1 663 355, 58 DA. Dans un autre chapitre, la direction du commerce de Béjaïa a expliqué dans son bilan que les actions de contrôle engagées par ses services, au mois de novembre, ont touché tous les niveaux de la mise à la consommation des produits, c’est-à-dire de la production, en passant par la distribution gros et détail, jusqu’aux services. «Un effort a été consenti pour le contrôle à la production pour un double objectif. D’abord, il s’agit de veiller au respect des règles d’hygiène et à la conformité des produits. Ensuite, encadrer et accompagner des opérateurs économiques en vue d’améliorer la qualité de leurs produits et contribuer ainsi à l’effort de la promotion de la qualité des produits de fabrication nationale», a-t-on affirmé. Dans ce sillage, les agents de la direction du commerce ont procédé au prélèvement de 72 échantillons sur des produits divers pour vérifier leur conformité aux normes exigées.

Boualem S.