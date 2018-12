Une bombe découverte enfouie sous un olivier

Par DDK | Il ya 1 heure | 213 lecture(s)

à Ighil Ouâssas, un quartier du village Ath Yevrahim, une bombe artisanale a été découverte sous un olivier par un paysan. C'est en se rendant à la récolte d'olives mercredi, qu’il avait remarqué que la terre avait été fraîchement retournée près du tronc de l'olivier et qu'un objet suspect y avait été enfoui. Il alertera aussitôt les services de sécurité qui se sont déplacés sur les lieux avant de mobiliser une équipe d'artificiers qui ont fait exploser la bombe. Les villageois qui se sont déplacés en force vers ce quartier où a été découvert cet objet de la mort ont demandé aux autorités présentes de procéder au ratissage des environs pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres bombes, d'autant que, selon plusieurs témoignages recueillis sur place, une première bombe a été découverte sous le même olivier en 2016 que les artificiers des services de sécurité ont récupéré. Ayant attendu 24 h sans que l'opération de ratissage ne soit déclenchée, les villageois ont procédé le lendemain, soit le jeudi en milieu de matinée à la fermeture de la RN30 à l'entrée sud du chef-lieu de daïra. Les protestataires ont barré la route à l'aide de pneus enflammés et ont étalé à travers la chaussée une banderole où l'ont pouvait lire «Non aux bombes dans notre village» dans les deux langues français et arabe. Toutes les tentatives des responsables locaux de libérer la route se heurtèrent à un refus catégorique des villageois. Ces derniers ont exigé au préalable à ce qu'il soit d'abord procédé au ratissage du village et sa périphérie, d'autant plus que la campagne de ramassage d'olives bat son plein. «Nous risquons de perdre notre récolte qui constitue notre unique richesse», diront-ils à l'unisson, et personne n'oserait s’aventurer dans son oliveraie tant qu'une opération de dépistage de bombes ne soit entreprise. Rappelons qu'il y a quelques mois, un engin explosif avait fait un mort et 4 blessés graves parmi des enfants qui jouaient, à Ahnif,.

Oulaid Soualah.