Lahbiri opère un mouvement partiel

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Un mouvement partiel dans le corps des chefs de sûreté de wilaya a été opéré, mercredi dernier, par le DGSN, le colonel Mustapha Lahbiri, a annoncé un communiqué de cette institution. Onze nouvelles nominations, douze permutations et cinq fins de fonction ont été opérées dans ce mouvement. Ainsi, les nouvelles nominations ont été faites au profit des sûretés des wilayas de Bechar, Batna, Biskra, Bouira, Jijel, Boumerdès, Sidi Bel-Abbès, Guelma, El Oued, Aïn Témouchent et Oran. Quant aux permutations, elles concernent le chef de la sûreté de wilaya de Chlef vers la SW de Saida, le chef de la sûreté de wilaya de Constantine vers la SW de Chlef, le chef de la sûreté de wilaya de Bechar vers la SW d’Oum El-Bouaghi, le chef de la sûreté de wilaya de Mila vers Béjaïa, le chef de la sûreté de wilaya de Bouira vers la SW d’Annaba, le chef de la sûreté de wilaya de Tamanrasset vers la SW d’El Bayadh, le chef de la sûreté de wilaya de Skikda vers la SW de Tamanrasset. Aussi, le chef de la sûreté de wilaya d’El Bayadh muté vers Skikda, le chef de la sûreté de wilaya de Jijel vers la SW de Tlemcen, celui de Sidi Bel-Abbès vers Relizane, le chef de la sûreté de wilaya de Guelma vers Mila et, enfin, celui de Boumerdès vers Constantine. Les fins de fonctions concernent, selon le même communiqué, les chefs de sûreté des wilayas de Batna, Biskra, Annaba, El Oued et Aïn Témouchent. Un second communiqué parvenu, avant-hier, à notre rédaction indique que «ce mouvement n’est pas définitif et qu’il reste ouvert jusqu’à son approbation par les autorités publiques».

M. A. T