Un nouveau DG installé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 226 lecture(s)

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, n’a pas tardé à remplacer le DG du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa, Abdelmalek Danoune, qu’il avait démis de ses fonctions, mardi dernier.

En effet, un nouveau DG de ce CHU a été installé par le premier responsable du secteur de la santé dans la wilaya, mercredi, soit le lendemain du limogeage du professeur Danoune, a indiqué un communiqué du bureau de l’information, de la communication et d’audio-visuel du CHUB. Désormais, c’est Djamel Merad, un enfant de la région, qui gérera le CHU de Béjaïa, a souligné la même source. La cérémonie de son installation s’est déroulée au niveau de la salle des réunions Danièle Minne de cet établissement de santé, en présence du recteur et du doyen de la faculté de Médecine de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, du président du conseil scientifique, de certains cadres de la santé, des partenaires sociaux, du contrôleur financier et des élus locaux. Agé de 34 ans, Djamel Merad est marié et père de deux enfants. Il est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) d’Alger, promotion juin 2008. Il a également obtenu un Master en Business Administration (MBA) dans la filière gestion des entreprises, avec comme option «Management financier», à Higher International Management Institute (HIMI), rattaché à l’Ecole Supérieure de Gestion (ESG) de Paris, rapporte le communiqué de la cellule de communication du CHUB. Djamel Merad a débuté sa carrière professionnelle en 2009, au CHU de Tizi-Ouzou, où il a été nommé au poste de responsable des marchés publics, du contentieux et des affaires juridiques. En 2012, il a rejoint le CHUB, dans sa ville natale. Il y a occupé plusieurs postes supérieurs, dont celui de sous-directeur du personnel, directeur des Unités Hospitalo-universitaires Frantz Fanon et Targa Ouzemour, avant d’être désigné directeur des moyens matériels depuis 2015. Lors d’une courte allocution prononcée en marge de son installation, M. Merad a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, tout affichant sa détermination à développer davantage le CHUB. «Je remercie le professeur Danoune pour tous les efforts qu’il a consentis, durant les six ans passés à la tête de cet établissement de santé. J’ai beaucoup appris, en travaillant avec lui. Ensemble, nous avons réalisé beaucoup de projets. Je sais que la mission qu’on m’a confiée ne sera pas facile, mais avec l’aide de tout le monde, c’est-à-dire de l’administration, des chefs de services et des partenaires sociaux, je vais aller au bout de cette mission pour répondre aux attentes de la population locale», a déclaré le nouveau DG du CHUB.

Abdelmalek Danoune : «Je pars tranquille»

Nommé DG du CHUB en 2012, le professeur Danoune a annoncé, lors de la cérémonie de passation de consignes, qu’il part la tête reposée et avec le sentiment du devoir accompli. «Je suis arrivé au CHUB, le 27 novembre 2012, dans des circonstances très particulières (…) J’ai mis à contribution mes 23 ans d’expérience hospitalo-universitaire acquise au CHU d’Annaba. La tâche n’était pas facile, mais elle était passionnante. Nous avons réussi rapidement à mettre en place une équipe administrative composée de jeunes biens formés et que je pourrais qualifier d’avant-gardistes. Maintenant, je peux partir tranquille», a déclaré le professeur Danoune. Celui-ci n’a pas manqué de défendre son bilan. «Nous avons démarré avec treize services et nous en sommes à 25 aujourd’hui. De même, nous sommes passés de 3 professeurs à 15, et d’une dizaine à 68 nouveaux résidents. Nous avons fait avancer cet établissement. Certes, la mission n’a pas été facile. Si je n’étais pas très bien encadré, notamment par le SG et les directeurs d’unités, on aurait jamais eu les résultats constatés aujourd’hui», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le professeur Danoune n’a pas oublié de rendre hommage à l’APW de Béjaïa, qui a contribué, témoigne-t-il, à l’arrivée de plusieurs professeurs dans la région, en fournissant notamment des logements de fonction. «Je veux signaler d’une façon particulière l’accompagnement de l’APW de Béjaïa, en accordant des logements au professeurs. C’était le déclic. Cela a permis, par exemple, l’ouverture du service cardiologie en 2014 et celui de la cardiologie interventionnelle, qui est opérationnelle aujourd’hui», a-t-il reconnu. Abordant son avenir, le professeur Danoune compte se consacrer désormais à la formation des étudiants en médecine à la faculté de Médecine de Béjaïa. «La semaine prochaine, je reprendrai mon laboratoire et mes enseignements. Je prendrai en charge les résidents, et si j’ai le temps pour développer ma spécialité, qui est la chirurgie vasculaire, le CHU va avoir prochainement un nouveau service», a-t-il affirmé, tout en souhaitant à son successeur, qu’il a qualifié «de cadre valable, très motivé et doué», toute la réussite dans sa nouvelle responsabilité. Cela dit rien n’a filtré sur les tenants du limogeage du SG du même établissement qui pour rappel a été relevé au même titre que le désormais ex DG pour «mauvaise gestion»

Boualem S.