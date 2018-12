Une famille sauvée in extremis

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Un père de 43 ans et ses quatre enfants, âgés respectivement de 14, 10, 6 et 4 ans, intoxiqués au monoxyde du carbone, ont été sauvés in extremis suite à une intervention rapide des éléments de la Protection civile de Béjaïa, dans la nuit de mercredi à jeudi derniers, au niveau d’un appartement sis à la résidence Adjissa, au chef-lieu de wilaya, a indiqué la cellule de communication de la Protection civile. «Nos éléments sont intervenus pour sauver d’une mort certaine une famille de cinq personnes, au niveau de la résidence Adjissa, au quartier des ‘’Quatre Chemins’’. Les membres de cette famille étaient incommodés suite à une intoxication au monoxyde de carbone, émanant du chauffe-eau, qui se trouvait à l'intérieur de la cuisine», a souligné la même source. Le non-raccordement de ce chauffe-eau à ceux de l'évacuation extérieure du gaz est à l’origine de cette intoxication, qui aurait pu coûter la vie à cinq personnes, n’était l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, selon les premiers éléments de l’enquête. Depuis le début de l’année en cours, 10 personnes ont été sauvées de la mort par les pompiers, à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone.

B. S.