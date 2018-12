De nouveau reporté

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Le procès en cassation des 17 jeunes manifestants, poursuivis en justice suite aux évènements du mois de décembre 2017 à Bouira, a de nouveau été reporté, avant-hier, par la cour de justice de Bouira. Il est programmé pour le 20 décembre prochain. Un important dispositif des services de sécurité avait été déployé jeudi aux alentours de la cour de justice de Bouira. Mais la demande de report formulée par les avocats des prévenus a été accordée par le juge en charge de ce dossier. Ce sont des avocats de la LADDH (ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme) et du FFS qui défendent les 17 jeunes, dont trois sont des étudiants à l’université de Bouira et trois des lycéens des communes d’El-Esnam et Taghzout. Pour rappel, ces jeunes manifestants sont en justice pour les faits d’attroupement illégal, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité publique, destruction de biens publics et de biens d'autrui et agression d'agents de police. Les mis en cause ont été condamnés, dans un premier temps par le tribunal de Bouira, à une année de prison ferme, doublée d’une amende de 10 000 DA pour chacun.

Oussama K.