Ali Haddad réélu !

Ali Haddad a été réélu, hier, président du FCE pour un second mandat. Candidat unique à sa succession, il a été plébiscité majoritairement par l’assemblée générale élective du forum.

«C'est une immense fierté pour moi de porter à nouveau la voix des entrepreneurs. Je ferai tout ce qui m'est possible pour en être digne», déclare-t-il à l’issu de l’élection. Faisant le bilan du forum durant le mandat écoulé, il affirme : «Les activités que le FCE a déployé durant les quatre dernières années lui ont permis de mettre en place les instruments, les mécanismes et les méthodes par lesquels il pourra se mobiliser et avoir une parole forte en matière de politique économique». Et d’expliquer : «Dans la conjoncture économique mondiale actuelle, notre pays est face à des défis d’une ampleur telle qu’ils requièrent la mobilisation de toutes les forces économiques et le renforcement du consensus social. Le pacte économique et social de croissance offre le cadre approprié pour réaliser un tel objectif». Pour ce qui est des perspectives à venir, Ali Haddad réitère : «Nous appuierons toutes les mesures des pouvoirs publics favorisant la construction d'une économie diversifiée et prospère».Toujours dans le même sillage, il plaide au profit du partenariat public-privé. «Le recours au partenariat public-privé dans le domaine de la réalisation des grandes infrastructures publiques constitue un moyen efficace pour desserrer la contrainte budgétaire sur le Trésor public et rationnaliser les conditions de réalisation en termes de coûts et de délais, notamment». Il plaidera encore pour «l’approfondissement des réformes et l’application de la loi et rien que la loi, dont l’ancrage est la Constitution de notre pays qui consacre la liberté d’entreprendre et la non discrimination entre les entreprises.» Intervenant lors de la cérémonie d’intronisation du patron des patrons, le ministre du travail, Zemmali, annoncera «l'imminent changement de statut du FCE qui deviendra un syndicat d'employeurs».

Kamela Haddoum.