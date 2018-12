Premier congrès du TAJ

Par DDK | Il ya 33 minutes | 25 lecture(s)

Le parti de l’ex-ministre Amar Ghoul, Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), a tenu, ce week-end, son premier congrès en présence d’Ouyahia, Bouchareb et Amara Benyounès. Le congrès du TAJ intervient dans un contexte politique marqué par le débat autour des présidentielles prochaines prévues pour le mois d’avril 2019, et c’est autour de cet axe que les travaux du congrès vont s’articuler. Le parti a émis une proposition allant notamment dans le sens du report des élections et l’organisation d’une conférence nationale inclusive sous l’égide du Président Bouteflika. Les congressistes du TAJ devront ouvrir un débat élargi autour de cette question, à laquelle le sénateur Ghoul devrait apporter plus d’explications. Étaient présents à la séance d’ouverture les présidents des partis de l’alliance présidentielle ainsi que d’autres personnalités politiques. Pour rappel, le parti d’Amar Ghoul a été créé après les législatives de 2012. Amar Ghoul a commencé sa carrière politique avec le MSP qu’il a, d’ailleurs, quitté lui aussi juste après les législatives pour s’envoler de ses propres ailes.

K. H.