Une forêt récréative projetée à Alma

Inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine forestier et du développement du tourisme de montagne, le projet d’une forêt récréative est esquissé à Chellata. «Le projet sera réalisé sur les hauteurs du chef-lieu de la commune, plus précisément à la sortie du village Alma. L’assiette de terrain choisie relève du secteur des forêts», a déclaré le maire, M. Arzoug. Un responsable de la conservation des forêts a fait savoir que le volet relatif à l’étude technique du projet est sur le point d’être lancée : «C’est un travail long et complexe qui requiert savoir-faire et technicité. Ficeler tous les plans relatifs à la délimitation, à l’aménagement et autre orientation du site demande du temps et de gros efforts», explique notre interlocuteur, indiquant que l’investissement envisagé se fera sous forme d’une concession. Afin d’assurer la pérennité de l’écosystème forestier et minimiser l’impacte négatif de son exploitation sur la faune et la flore, les activités récréatives et touristiques, de même que les installations projetées, seront soumises à des conditions strictes, assure-t-on. La concrétisation de ce projet dans un domaine vierge de tout investissement permet d’escompter une plus value fiscale pour la collectivité locale et un gain d’attractivité pour la région. En effet, en même temps qu’il générera des retombées financiers pour la trésorerie communale, cette forêt récréative, pour peu qu’elle sera judicieusement exploitée, constituera un levier de valorisation des ressources locales et, partant, un moyen de développement pour le territoire de la circonscription. «Notre potentiel naturel est une poule aux œufs d’or. L’avenir n’est plus dans le pétrole, mais dans cet ‘or vert’ qui est l’écosystème forestier. Il serait suicidaire de ne pas le valoriser et le rentabiliser», tranche un citoyen du village Ayris, sur les hauteurs de Chellata.

