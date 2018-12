La qualité du produit algérien mise en exergue

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La wilaya de Béjaïa organise depuis hier et jusqu’au 18 décembre, à la grande surface du Lac d’Ihaddaden à Béjaïa, «Les Journées Algériennes de l’Innovation et de la Qualité»

La manifestation voit la participation, selon un responsable de la direction de l’industrie rencontré sur place, d’une cinquantaine d’exposants entre les entreprises nationales et privées venues de différentes wilayas du pays et les organismes étatiques. Dans les stands, le visiteur découvrira avec intérêt que les expositions vont de l’électroménager à l’équipement industriel en passant par les produits agroalimentaires, l’ameublement, les produits du terroir, l’artisanat, l’informatique et les laboratoires d’analyse de qualité. Le but assigné au salon, continue notre interlocuteur, est de «mobiliser l’ensemble des acteurs, autorités publiques, universitaires, consommateurs et opérateurs économiques, autour de la qualité et de faire connaitre, à l’ensemble des participants et assistants, les moyens de contrôle, de certification et de conformité de la qualité des produits. C’est aussi une occasion pour les opérateurs économiques et pour les consommateurs de partager la qualité des produits : l’opérateur à partir de son offre et le consommateur à partir de ses besoins. L’évènement sera aussi une occasion aux opérateurs de se rencontrer, de se connaitre et d’échanger leurs expériences respectives «afin de chercher ensemble des pistes pour l’amélioration de la qualité et de l’environnement de celle-ci.» Au programme de la manifestation, il est prévu en plus des expositions, une série de huit conférences qui seront animées par des spécialistes, des professionnels et des universitaires. Les thèmes retenus, indique notre interlocuteur, auront trait entre autres, à l’accréditation et métrologie, à l’innovation, à la normalisation, aux enjeux de la facilitation dans le processus de développement de la PME, au rôle du dispositif 30-50 ans dans la création d’entreprises. Notons enfin qu’au terme de la manifestation un jury décernera un prix à la meilleure entreprise innovante.

