Une soixantaine de foyers toujours pas raccordés

Par DDK | Il ya 13 heures 58 minutes | 393 lecture(s)

Des dizaines de foyers du village Nezla dans la commune de Timizart, à une trentaine de km au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, restent à nos jours sans électricité. Les villageois ne savent plus chez qui se plaindre. Certains d’entre eux recourent depuis une vingtaine d’années à des branchements illicites, ce qui d’ailleurs a engendré un décor hideux de câbles qui pendouillent, sans oublier les dangers auxquels ils sont exposés. «Nous avons ras-le-bol de cette situation. On ne cesse de nous promettre que ça sera bientôt notre tour, que l’étude est faite et qu’il ne reste que la réalisation, mais nous ne voyons rien venir», nous dit avec amertume un villageois. Un autres ajoutera : «Quand ils ont fait l’étude, certaines constructions n’excitaient pas encore. Et aujourd’hui celles-ci sont habitées et aucune extension n’a été programmée. Les autorités ne nous assurent même pas le service minimum» Les service de la SDC avaient promis à ces habitants de renforcer le réseau électrique du village par un grand transformateur et d’élargir le réseau. La première opération est finie et l’on attend la concrétisation de la seconde pour que les souffrances de ces villageois prennent fin.

Djaffar Ouigra