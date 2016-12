Des «cadeaux 2017» pour Attatla, Les Chabane et El Halouf

Par DDK | Il ya 15 heures 11 minutes | 491 lecture(s)

Au titre des prélèvements sur le budget primitif (BP) 2017, les membres de l’assemblée populaire communale de Tizi-Gheniff ont adopté les propositions des projets à réaliser qui leur ont été proposées. «Effectivement, il a été convenu la réalisation de deux aires de jeux, l’une au profit du village Attatla et l’autre au profit du village Les Chabane. Il a été également question de la réhabilitation de l’unité de soins d’El Halouf comme il a été inscrit la réfection d’une bonne partie du chemin dit D’Hous qui a subi de nombreux affaissements à certains endroits, alors qu’en ville, le dallage de la placette des 12 logements, située à proximité du marché hebdomadaire et du stade communal a été retenu avec la réfection et l’aménagement des regards pour évacuation des eaux pluviales à travers tous les villages», confie M. Saïd Mansour, P/APC de Tizi-Gheniff. L’édile a tenu également à rappeler les projets retenus dans le cadre des PCD 2017. «Nous avons aussi relancé, dernièrement, l’offre de soumission pour les projets d’aménagement et de revêtement des pistes de trois villages, à savoir Attatla, Ivarahène, Halouf ainsi que celui du chef-lieu allant de l’axe de la route principale vers la cité 100 logements OPGI et la piste dite de la daïra», ajoute M. Saïd Mansour, en exprimant sa satisfaction en ce qui concerne les aides des pouvoirs publics durant ces quatre dernières années que sur toutes les réalisations qui ont vu le jour durant cette même période.

Essaid Mouas