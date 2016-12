Le chantier lancé !

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 335 lecture(s)

Le premier quota des 1000 logements inscrits dans le programme AADL a été lancé par l'entreprise chinoise chargée du projet.

Ce premier site de 500 logements est situé sur la RN30 en allant vers Boghni, plus précisément en face de l'ENPC juste à côté des 1000 logements sociaux locatifs du programme 2010-2014. Selon une source proche de la Subdivision du Logement et des Equipements publics, le projet en question viendra, à point nommé, répondre aux demandeurs de la formule AADL. Par ailleurs, la même source a ajouté que la réalisation deuxième quota de 500 autres logements sera lancé incessamment. "La même entreprise est en train d'installer son chantier et les travaux seront lancés sous peu", a précisé la même source. D'autre part, nous avons appris qu'il y aurait un litige au sujet de ce site sis à proximité du barrage fixe Gendarmerie-ANP et le CEM Base 7. En effet, on croit savoir que l'implantation des ces logements aurait piétiné sur un terrain appartenant au privé. Ainsi, avec ces mille logements AADL et les mille logements sociaux, toute une nouvelle ville sera créée dans ce périmètre. Il faudrait, donc, d'ores et déjà, penser aux équipements publics qui devraient les accompagner. Concernant le projet des mille logements sociaux, lors de sa visite sur site, en novembre dernier, M. Mohamed Bouderbali, wali de Tizi-Ouzou, a insisté auprès des responsables locaux et de l'entreprise réalisatrice pour accélérer les travaux parce que ces logements sont attendus par des centaines de familles. Lors d'une visite de la commission d'urbanisme de l'APW, un programme de distribution a été présenté aux membres de ladite délégation à laquelle a pris part le chef de daïra de Draâ El-Mizan. Dans cet ordre d'idées, plus de cent logements seraient normalement distribués d'ici la fin de l'année en cours. Tout le monde se demande si , réellement, cette promesse serait tenue, d'autant plus que tout est en chantier. Il faudrait encore attendre beaucoup de temps pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Ces deux grands projets sont une bouffée d'oxygène, en vue d'atténuer la forte demande dans la région, quand on sait que plus de quatre mille demandes sont enregistrées auprès des services concernés.

Amar Ouramdane