Inondations à Ichakalen

Les fortes chutes de pluies qui se sont abattues ces derniers jours ont engendré des inondations et des débordements des eaux pluviales dans plusieurs endroits dans la commune de Tadmaït, à 18 km à l’ouest de Tizi-Ouzou. En effet, la route menant vers le village Abla et la cité Akbou à 2km à l’ouest du chef-lieu communal de Tadmaït a été submergée par les eaux pluviales particulièrement durant les matinées du jeudi et vendredi derniers. Les citoyens de cette commune ont rencontré d’énormes problèmes pour se rendre à leurs destinations respectives. A l’origine de cette situation pénible, l’absence de caniveaux dans certains endroits et le non nettoiement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales dans d’autres, notamment au niveau du chemin menant vers la localité et la cité suscitées. Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales étaient complètement obstrués. Chose qui a rendu les déplacements très pénibles, en raison, notamment, des eaux, de la vase et des troncs d’arbres, qui ont été emportés par les eaux. «Les caniveaux sont bourrés de vase et de l’argile. Ce matin (ndlr jeudi) j’ai failli être emporté dans mon véhicule par les eaux pluviales. Fort heureusement, le mur de la clôture de la zone d’activité de Tadmaït avait arrêté ma voiture au lieudit ‘’Ajedayen’’», dira Boussaad, l’un des habitants de la région. A cet effet, ces villageois interpellent les pouvoirs publics à intervenir dans les meilleurs délais pour l’entretien des caniveaux existants et l’installation d’autres, en vue de mettre un terme à cette situation déplorable qui se répète durant chaque saison hivernale. Il est à signaler l’intervention des services de l’APC qui, à l’aide de deux engins, ont permis d’éviter que la situation ne s’aggrave. Par ailleurs, dans la même commune, une conduite de gaz naturel a éclaté au niveau de la cité Akbou et ce suite à un glissement de terrain survenu après ces chutes de pluie. Fort heureusement, les services de la SDC sont intervenus à temps pour réparer le problème. Aussi, selon des informations recueillies, le réseau d’évacuation des eaux pluviales s’est débordé à l’entré du quartier Lotissement 3, à quelques encablures du centre ville de Tadmaït, provoquant, ainsi, des ennuis aux riverains et de cette bourgade.

Rachid A.