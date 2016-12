29 accidents de circulation enregistrés

Par DDK | Il ya 55 minutes | 85 lecture(s)

Vingt-et-une personnes ont été blessées dans 29 accidents de la circulation enregistrés durant la semaine allant du 18 au 24 décembre courant, selon un bilan hebdomadaire de la Protection civile de Tizi-Ouzou. Le nombre d’opérations effectuées par la Protection civile durant la même période est de 511. Dans le registre secours et évacuations, les éléments de la Protection civile sont intervenus 241 fois. Lors de ces opérations, 39 blessés et 206 malades ont été évacués, en plus d’un décès enregistré. Par ailleurs, huit incendies ont été signalés, dont on dénombre une personne blessée. S’agissant des diverses opérations menées par les éléments de la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou, il est question, selon le même bilan, de 174 opérations, lors desquelles 12 blessés ont été évacués et 4 décès enregistrés. Pour les cas de décès signalés, il s’agit d’un homme âgé entre 30 et 40 retrouvé mort sur la plage de Tassalast à Tigzirt le 21 décembre passé, un autre âgé de 44 ans enregistré la même journée à Afir dans la daïra de Maâtkas, la troisième victime fut un jeune de 21 ans mort électrocuté à hauteur du cimetière de Bouzeguène qui est décédé, précise-t-on, après son admission à l'EPSP de Bouzeguène, alors que la dernière victime est une femme âgée de 95 ans, retrouvée morte allongée sur son lit à l’intérieur du domicile familiale avant-hier à Boghni.

Synthèse de K. H.