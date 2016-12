Des robinets à secs à Krim Belkacem

Par DDK | Il ya 54 minutes | 80 lecture(s)

Les habitants du lotissement Bouzar, de Krim Belkacem, à tout juste 2 kilomètres du rond point du centre-ville de Tizi-Ouzou, étaient privés d'eau, hier, pour le troisième jour de suite. Une résidente du quartier expliquera que «les familles sont en train de vivre un véritable calvaire». «Sachant que le quartier est constitué de bâtiments de six étages au moins (sans ascenseurs en plus), vous imaginez toutes les peines subies à faire monter des jerricanes d’eau par les escaliers ! Le comble c’est que vous devez faire ça à plusieurs reprises. Même des jeunes en bonne santé trouvent des difficultés à monter de telles charges !», s’exclame notre interlocuteur. «Même avant cette coupure sèche qui dure depuis plusieurs jours, ce n’était pas non plus la joie. Il y a toujours une telle baisse de pression d’eau que mon chauffe-bain, installé depuis plus de deux ans, n’a jamais servi. L’eau coule à peine», dira-t-elle. «Les week-ends, on n’a droit qu’à un filet d’eau, et encore, à condition que tous les occupants des étages inférieurs ferment leurs robinets», ironisera cette dame qui occupe un logement au 5ème étage. «J’ai fui la montagne en croyant qu’ici en ville on ne manquerait de rien !! Mais apparemment, je me suis trompée, on nous prive de la chose la plus essentielle, au quotidien», renchérit-elle. Pendant ce temps, «l’ADE, pourtant maintes fois avisée, ne daigne pas réagir et régler le problème», dira pour sa part un jeune du quartier.

Radhia B.