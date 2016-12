L’entreprise chargée du raccordement indexée !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 60 lecture(s)

Annoncée en grande pompe en 2015, la fibre optique est enfin, partiellement, opérationnelle au village de Tala Athmane, sis à une quinzaine de kilomètres de la ville de Tizi-Ouzou.

La réalisation de l’équipement nécessaire et son installation pour le raccordement à l’ADSL ont buté, toutefois, à divers obstacles, ce qui a engendré un retard important dans sa mise en service. «D’abord, il y avait au départ le problème de l’entrepreneur porteur du projet de réalisation des tranchés pour la pose des tuyaux et le câbles de la fibre optique, qui n’a pas honoré ses engagements dans le respect du cahier des charges et des délais. Ensuite, des contraintes de terrain surgissaient tout au long de la réalisation, ce qui a multiplié les arrêts des travaux», dira un élu du village à l’APC. Quoi qu’il en soit, le raccordement au réseau ADSL est une réalité, aujourd’hui, au village de Tala Athmane. D’ailleurs, sa mise en service a suscité un engouement chez les citoyens de cette localité, surtout la tranche juvénile, accrocs de la toile. «Maintenant, j’ai une connexion illimitée, je peux passer des heures sur les réseaux sociaux avec des amis et télécharger des vidéos à volonté, sans me soucier de quoi ce soit», dira ce jeune du village. «Avec l’arrivée d’Internet, le souci de déplacement vers une mairie pour nous faire délivrer un extrait de naissance est résolu. On peut le procurer ici chez nous à l’annexe de notre village», notera, de son côté, un homme d’un certain âge. Idem pour les retraits d’argent au niveau du bureau de poste du village. La connexion sera maintenant de haut débit, ce qui facilitera, de fait, les retraits et réglera définitivement les désagréments et les dérangements subis par les usagers de la localité. Par ailleurs, et malgré l’effort fourni par l’agence Algérie poste de Tizi-Ouzou, qui s’est déplacée à plusieurs reprises sur place pour une vente de proximité des modems, un équipement nécessaire au raccordement, force est de constater, après coup, que l’emplacement des postes de concentration (PC) réalisés par l’entrepreneur chargé d’effectuer cette opération reste à désirer. «Les postes de concentration ont été répartis d’une manière aveugle, non étudiée, voire anarchique, ce qui a posé et pose encore des problèmes de raccordement pour de nombreux foyers», avouera un membre de l’équipe technique d’Algérie Télécom face au coureau de plusieurs chefs de familles auxquels cette dernière n’a pu effectuer le raccordement faute de disponibilité de PC en nombre suffisant. En effet, le nombre de ces PC installés s’est avéré très réduit au regard de la densité des maisons de plusieurs quartiers, sachant «qu’un poste de concentration (PC) ne peut recevoir plus de sept abonnés», a-t-on expliqué. Plusieurs foyers resteront ainsi dépourvus de ce moyen technologique, du moins pour une certaine période, en attendant que l’entreprise chargée du chantier (ou Algérie Télécom) n’intervienne pour combler ce manque.

Hocine Moula