Les communaux d’Imsouhal rejoignent la grève

Par DDK | Il ya 29 minutes | 53 lecture(s)

La commune d’Imsouhal est rentrée de plain pied, depuis dimanche passé, dans le mouvement de grève des communaux, après avoir ignoré les différents appels au débrayage de l’intersyndicale. En effet, les travailleurs communaux de cette localité ont fini par créer une section syndicale affiliée au SNAPAP et ont adhéré massivement au mouvement de grève, auquel avait appelé ledit syndicat, du 25 au 27 du mois en cours. Par ailleurs, les communaux d’Illiltène, pourtant habitués à participer aux mouvements de grèves initiés par l’intersyndicale, «n’ont pas répondu positivement au débrayage de ces derniers trois jours lancé par le SNAPAP», fera savoir un vice président de la municipalité d’Illiltène. En outre, les corps communs de l’EPSP d’Iferhounène ont observé durant ces 3 jours de grève un Sit-in devant le siège du contrôle financier, à l’instar de leurs collègues de l’EHP et de l’EPSPS d’Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen et Ouacif.

Madjid A.