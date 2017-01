Distribution très perturbée à Iferhounène !

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La commune d’Iferhounène, sise à 65 Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, n’est pas à sa première pénurie de lait. En effet, cette localité, située en zone montagneuse, est habituée à subir périodiquement ce genre de situations. Cependant, cette fois-ci, ce sont les deux livreurs chargés d’approvisionner cette région en lait en sachet qui sont à l’origine de cette pénurie. En effet, ces derniers ne s’étaient pas pointés depuis plus d’une semaine. «Si le premier nous approvisionnait un jour sur deux, et parfois quotidiennement, l’autre d’une boite de moindre envergure de la wilaya, quant à lui, ne le faisait que deux fois par semaine, soit les dimanches et mercredis», a précisé un commerçant de la ville d’Iferhounène. En l’absence du lait en sachet chez les commerçants de la région, ce sont les ménages qui subissent les conséquences du manque de ce produit indispensable, notamment pour la santé des enfants. Les familles, pour nourrir leurs progénitures, sont ainsi contraintes malgré elles à se rabattre sur le lait en poudre même s’il n’est pas à la portée des petites bourses, sachant que les prix varient entre 260 et 360 DA pour un paquet de 500 grammes. «Quant au litre du lait Candia liquide, dont le prix se situe entre 80 et 100 DA, il est quasiment inabordable pour les petites bourses», précise le même commerçant. «Je ne pouvais pas me payer un paquet de lait en poudre à 260 DA, et qui ne produirait pas plus de 6 litres de lait au maximum, et encore à petits dosages», se plaint un père de famille ayant 7 personnes à charge.

Madjid A.