Un mort et un blessé grave dans un accident

Un grave accident de la circulation a été enregistré, durant la matinée de samedi dernier, sur l’autoroute est-ouest à hauteur de la commune d’Ahnif, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. L’accident a fait un mort et un blessé grave. Selon des sources locales, l’accident s’est produit suite à un télescopage entre un véhicule utilitaire et un camion de grand tonnage. Le conducteur du véhicule est mort sur le coup, alors que l’autre passager a été évacué vers l’EPH de M’Chedellah suite à des blessures graves. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce drame.

