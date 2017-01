Ibekarene ferment la daïra et la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Des habitants du village Ibekarene, dans la commune et daïra de Bouzeguène, ont fermé, avant-hier, la mairie et les sièges de la daïra, de la direction de l’hydraulique et de l’ADE de leur commune. Par cette action, ils dénoncent le retard enregistré dans le lancement du projet de raccordement de leurs foyers au réseau d’AEP.

Dans une plateforme de revendications, les villageois demandent une gestion plus équitable des ressources en eau. Ils interpellent les autorités locales sur le fait que l’étude technique du projet a été réalisée en 2014 et que des promesses leur ont été faites de les alimenter en eau à partir des sources. Ils réclament également le renouvellement des conduites en PEHD, le captage et aménagement de la source Thilefssiouine, ainsi que la rénovation de fontaines. «Nous avons été contraints à entreprendre cette action, pour dénoncer la situation catastrophique que vit notre village en termes de distribution des ressources hydriques. Nous dénonçons la négligence et l’insouciance des autorités locales qui ne nous ont pas laissé d’autre choix que cette action extrême pour revendiquer notre droit le plus légitime. En dépit d’une multitude de réclamations et courriers, notre voix n’a pas été entendue. Nous avons même été jusqu’à soulever le problème au Premier ministère, mais en vain. Localement, nous n’avons eu que des promesses. La population souffre le martyr même en période de pluies. Il y a 3 adductions à prendre en charge : une qui devait être réalisée par l’ONID, une autre par la mairie et celle que M. Hamed, directeur de l’hydraulique, a promis de prendre en charge. Ils doivent régler ce problème en urgence. Nous souhaiterions bénéficier du projet d’eau potable d’Azaghar, on nous avait promis également de nous alimenter à partir de la station de refoulement N° 04, mais sur le terrain rien ne suit. La station de refoulement N° 05 peut être aussi une solution… Comme vous voyez, plusieurs possibilités existent, mais il y a un manque manifeste de bonne volonté», dira Tayeb T, président du comite du village Ibekarene. Soulignons enfin que des représentants des protestataires et les autorités locales ont fini par trouver un terrain d’entente, après plusieurs heures de réunion. Selon le président du comité du village, «le maire a promis de commencer les travaux d’adduction dès ce dimanche. L’ONID et l’hydraulique de leur part se sont engagés à prendre en charge les opérations qui les concernent». A ces bonnes nouvelles, les villageois ont exprimé leurs satisfaction et soulagement, en plus de leur engagement à contribuer à la bonne marche des opérations.

Fatima Ameziane