Conclave pour la réunification, à Tizi-Rached

Le mouvement national de la garde communale a tenu, récemment, un conclave à Tizi-Rached. Selon le délégué du mouvement au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Yahia Arab, vingt wilayas ont pris part à cette rencontre. "Nous avons enregistré la présence de 29 wilayas, mais neuf d'entre elles ont été représentées par des délégués à titre personnel. C'est une pleine réussite". Celui-ci ajoutera que l'ancienne plateforme a été enrichie par d'autres points soumis au vote. "Le représentant du grand sud nous a remis sept cents signatures de gardes communaux. Au terme de nos travaux, nous avons rédigé les résolutions du conclave. Elles ont été destinées, en premier lieu, au premier ministre et des copies ont été transmises au ministre de l'intérieur et au wali de Tizi-Ouzou, et nous attendons toujours leurs réponses", précisera notre interlocuteur. Ce dernier a tenu à dénoncer ceux qui ont appelé à ne pas se rendre au conclave de Tizi Rached, sous prétexte qu'il serait «politique». "Nous demandons à ces gens-là de venir en face des gardes communaux et leur dire la vérité loin de toutes promesses. Ce que nous voulons, c’est l'unification des rangs et non la division parce que celle-ci ne travaille pas nos rangs", clamera-t-il à la face de ces appels au boycott du conclave. "Notre corps est régi par un décret présidentiel. C'est un corps de sécurité comme les autres. On se demande qui veut le confiner dans un mouvement. Nous avons payé un lourd tribut durant la décennie noire. Nous avons nos martyrs et nous ne devons pas trahir leur mémoire. Notre corps a besoin du soutien de chacun de nous, car il est temps d'exiger notre reconnaissance. Nous ne devrons plus activer dans des conditions pareilles. Notre combat pacifique continue jusqu'à la satisfaction de cette revendication qui est, à nos yeux, l'essence de notre lutte quotidienne", soulignera M. Arab Yahia. Ce dernier avouera qu'il reçoit des appels des 48 wilayas du pays dénonçant ce «microgroupe» derrière des desseins inavoués. "C'est au congrès que seront élus les véritables représentants du mouvement. Et que chacun assume ses responsabilités !", poursuivra-t-il. Pour les actions à venir, il répondra qu'une réunion du bureau aura lieu incessamment, pour évaluer les actions, notamment le conclave de Tizi Rached. "Nous envisageons un congrès national. Je dirai encore une fois que nous n'avons pas peur et que nous demandons aux responsables des 48 wilayas d'être présents. Tout sera discuté en toute transparence. Personne n'est à exclure", enchaînera-t-il. Et de conclure: "que tout le monde sache que je n'ai pas un salaire pour cette mission. Je dépense tout de ma poche ! Que chacun de nous se sacrifie pour arracher nos droits et n'oublions pas aussi nos martyrs. Nous devons être aux côtés des leurs et fidèles à leurs sacrifices".

