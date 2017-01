Investissements et eau potable au menu

Par DDK | Il ya 48 minutes | 42 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Cherifi Mouloud, s’est rendu hier, en fin d’après-midi, dans la localité de Chorfa, pour inspecter plusieurs projets privés dans le domaine de l’embouteillement de l’eau minérale. Deux investisseurs privés sont implantés dans cette localité, à savoir «Mont Djurdjura» et «Togi» qui ont réussi à se frayer ‘’un nom‘’ sur le marché national, malgré une concurrence rude. Par ailleurs, le premier magistrat de la wilaya a, également, visité une laiterie privée dans la localité de Toghza. Une unité qui permettra de renforcer le lait en sachet dans une wilaya qui dépend essentiellement des laiteries de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Boumerdès. M. Cherifi se verra exposer le projet du périmètre irrigué au réservoir principal, ainsi que la présentation du projet de raccordement de la commune de Chorfa au système des transferts AEP à partir du barrage de Tilesdit. Le wali devait également faire une escale au chef-lieu communal de Chorfa, pour visiter le service de biométrie de la commune, le centre culturel, ainsi que le projet de réalisation de la salle OMS et de 100 logements de type LPL.

H. B.