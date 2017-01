Portes-ouvertes à la maison de jeunes

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 176 lecture(s)

La direction du centre de formation professionnelle d’Iferhounène s’apprête à accueillir de nouveaux stagiaires pour la prochaine rentrée professionnelle de 2017. Afin de mieux réussir cette rentrée et permettre à un bon nombre de jeunes d’acquérir un métier, la direction du dit établissement a organisé une campagne d’information et de sensibilisation, à travers laquelle les sans métiers sont invités par voie d’affichage à se rapprocher du CFPA proche de leurs résidences où des équipes pédagogiques mises à leurs dispositions les renseigneront et leurs expliqueront les démarches et les modalités à entreprendre pour les inscriptions et le choix du métier de chacun. D’autre part, en plus de cette campagne, le CFPA d’Iferhounène, en collaboration avec l’auberge de jeunes de Ain El Hammam, organise le 11 de ce mois, à l’occasion de Yennayer ( Nouvel an berbère ) ainsi que les 16 et 17 janvier 2017 à la maison de jeunes Matoub Lounès de la même ville (Michelet ) des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle. Selon la conseillère pédagogique du CFPA d’Iferhounène, «nous accueillerons en formation résidentielle pour cette nouvelle rentrée des stagiaires ayant un niveau supérieur à la 4ème année moyenne dans les spécialités : BT comptabilité, magasinier, électricité bâtiment, habits traditionnels …etc. Cependant, pour ceux ayant un niveau inférieur à la 4ème AM, ils seront orientés vers des formations qualifiantes, telles coupe et mise en plis et brushing pour les filles. Comme nous assurons également des formations pour les femmes au foyer dans le domaine de la couture», a mentionné la conseillère. Cette dernière nous apprendra que le CFPA d’Iferhounène forme actuellement des stagiaires dans au moins 32 spécialités. Elle nous citera, à titre d’exemple, l’artisanat traditionnel, les constructions métalliques, l’électronique, les techniques administratives et de gestion, pour ne citer que celles là.

Madjid A.