Arrestation d’un voleur

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 349 lecture(s)

Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, la police de Béjaïa a arrêté, au courant de la semaine écoulée, un dangereux malfaiteur. Il s’agit d’un homme de 36 ans répondant aux initiales A.T, natif de Béjaïa-ville, aux antécédents judiciaires, impliqué dans plusieurs affaires de vol par effraction. Il a été arrêté à la forêt des oliviers après avoir subtilisé treize millions de centimes à un bureau de poste de la ville. Alertés par les agents de la poste via le numéro vert de la DGSN, les policiers se sont empressés d’entamer les recherches lesquelles se sont soldées, une vingtaine de minutes plus tard, par l’arrestation du voleur.

A Gana.