Le crime perpétré contre un jeune élucidé

Il ya 20 heures 47 minutes

Les agents de la sûreté de daïra d’Akbou ont réussi à élucider le crime perpétré, le soir du 1er janvier dernier, à l’encontre d’un jeune de 22 ans, dans la ville d’Akbou, a-t-on appris de source sécuritaire. La victime avait reçu deux coups de couteau au niveau de sa poitrine, le tuant sur le coup. Les pièces et les éléments recueillis par la police judiciaire, sur la scène du crime, ont conduit à l’identification et à l’arrestation du meurtrier. Il s’agit surtout de la découverte de l’arme du crime, un couteau de type «Okapi», dissimulé soigneusement sous les vêtements de la sœur de la victime, âgée de 24 ans, a souligné notre source. Auditionnée par la police, elle a avoué que son mari est l’auteur de cet assassinat et qu’elle avait caché l’arme du crime pour le protéger, a-t-on affirmé. Ces aveux ont conduit la police à l’arrestation de son mari, lequel a reconnu son acte criminel. Il avouera également que «l’opposition de la victime à son mariage avec sa sœur et ses disputes quotidiennes avec lui», l’ont poussé à commettre l’irréparable. Présentés devant les juridictions compétentes pour «homicide volontaire avec préméditation et tentative de dissimulation d’un crime», l’individu arrêté, âgé de 34 ans, a été placé sous mandat de dépôt, alors que son épouse, la sœur de la victime, a été placée sous contrôle judiciaire.

B. S.