Trois nouvelles spécialités en février

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 437 lecture(s)

Comme partout ailleurs, le personnel du CFPA Krim Saïd est en pleine préparation pour accueillir les stagiaires dès le mois de février.

En effet, il faut signaler tout d'abord que les inscriptions ont été lancées depuis le 2 janvier et se poursuivront jusqu'au 18 février. Pour réussir cette rentrée professionnelle, des portes ouvertes sont en cours durant une semaine entière, soit du 12 janvier au 18 janvier. Ainsi, dans notre virée sur les lieux, nous avons non seulement constaté ces banderoles accrochées dans cet établissement qui, avec des slogans, comme par exemple "une formation est un avenir", mais aussi ce point d'information tenu à l'entrée du centre distribuant prospectus et autres documents aux futurs stagiaires. " Pour cette rentrée de février, nous avons prévu trois nouvelles spécialités. Il s'agit de la formation électricité-bâtiment avec un équipement neuf, une section de piquage de vêtements en collaboration avec la maison de jeunes de Frikat et une section de formation qualifiante en gâteaux traditionnels. Pour cette dernière, les équipements sont disponibles et nous sommes au stade de l'aménagement de l'atelier", nous apprendra M. Rabah Tazekrat, en sa qualité de conseiller en orientation dans ce centre. Par ailleurs, nous avons appris que l'établissement avait déjà acquis tout un équipement neuf pour lancer la formation en menuiserie métallique. Mais, celle-ci sera retardée parce que l'établissement ne dispose pas encore d'enseignant pouvant dispenser cette formation. " Nous avons mis en place tout ce qui pourra attirer des stagiaires dans notre établissement. En plus, il faut signaler que le brûleur de la chaudière a été remplacé. Une grande partie de l'établissement est chauffée en attendant de réparer l'autre partie pour laquelle nous avons engagé une somme sur le compte de notre CFPA. En tout cas, notre établissement est connu pour ses bons résultats d'une part, et d'autre part pour le dévouement de son personnel qui jouit d'une grande expérience", nous répondra M. Rachid Djebari en sa qualité de nouveau directeur de ce centre. M. Rabah Tazekrat, de son côté, nous confiera que cet établissement accueille actuellement 175 stagiaires en formation résidentielle dont 70 internes et 331 apprentis. " Nous dispensons aussi des formations aux femmes au foyer ainsi que pour les détenus du centre de rééducation de Draâ El-Mizan", poursuivra notre interlocuteur. Enfin, il faut ajouter qu'un autre centre de formation d'une capacité de 300 stagiaires avec internat est en cours de réalisation. On croit savoir qu'il sera spécialisé dans les formations administratives alors que l'actuel sera maintenu pour les métiers dits lourds.

Amar Ouramdane