Le mauvais temps booste les prix

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 643 lecture(s)

La neige qui s’est abattue sur Aïn El Hammam et ses environs n’a pas été sans répercussions sur le quotidien des citoyens ni sur leur portefeuille.

Les citoyens sont contraints de payer plus chers de nombreux produits de consommation. La loi de l’offre et de la demande s’est encore une fois appliquée au détriment des consommateurs. Mettant à profit la journée de jeudi, sans neige et les routes dégagées, les commerçants de la ville de Michelet, unique lieu de ravitaillement pour la population locale, ont réapprovisionné leurs échoppes dont les étagères commençaient à se dégarnir. Si rien d’anormal n’est signalé au niveau des épiceries, en revanche, sur le trottoir où se tient le marché, les prix flambent. Les fruits et légumes frais qui venaient d’entrer en ville, de bonne heure, étaient pris d’assaut par des clients dont les réserves s’étaient épuisées. Cet afflux vers leurs étals a poussé les marchands à monter la mercuriale de plusieurs crans. À soixante dix dinars le kilogramme de pommes de terre, «plus en certains endroits», nous disent nos sources, les clients ne savaient pas où donner de la tête surtout lorsqu’ils constatent que les carottes et les navets sont montés, respectivement à 80 dinars et cent dinars le kilogramme. Le poivron et la tomate, qui avaient vu leurs prix baisser, il y a une dizaine de jours, sont vite remontés à 100 dinars pour l’un et à 120 dinars pour l’autre le kg, soit 20 dinars de plus en temps de neige. Le concombre et la betterave, bien que peu demandés en cette période, n’affichent pas moins de 100 dinars le kilo. Il faut dire que les clients, habitués aux caprices des revendeurs qui profitent des intempéries pour se renflouer, sont prudents, limitant leurs achats au strict nécessaire ; en attendant l’arrivée des «casseurs de prix» qui viennent de loin. Ces jeunes ambulants de la wilaya de Boumerdes se sont constitué une clientèle au sein de la population d’Ain El Hammam qu’ils servent à des prix convenables. Pour le moment, les revendeurs locaux imposent leur dictat.

A. O. T.