Grande mobilisation face aux intempéries

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 516 lecture(s)

Suite aux dernières précipitations climatiques, notamment les chûtes de pluies et de neige enregistrées à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, les forces de Police de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour porter aide et assistance et orienter les citoyens en difficulté tant les piétons que les automobilistes et dégager les routes et les accès avec la collaboration des services compétents. En ce sens, un dispositif a été mis en place pour intervenir dans les zones exposées. Pour rappel, durant la période hivernale, les services de la sûreté de wilaya mènent des actions humanitaires à l’endroit des personnes vulnérables, appuyés par des équipes médico-sociales. à l’occasion, un appel est lancé aux usagers de la route pour faire preuve de prudence et éviter les déplacements inutiles. Enfin, les services de la Sûreté de wilaya restent à l’écoute des préoccupations des citoyens à travers ses numéros verts : 15-48 et 17 police secours.