La DE met en place de larges rencontres de concertation

Face aux résultats scolaires du premier trimestre jugés «mitigés», la direction de l’éducation de wilaya a convié, jeudi dernier, le collège inspectoral.

L’objectif du conclave était de débattre de la question et éventuellement tracer un plan d’action en vue de mettre en place un dispositif basé sur la remédiation scolaire et, en filigrane, venir en aide aux apprenants affichant des difficultés d’assimilation. Ainsi, après avoir dressé un tableau de la situation qui prévaut dans le secteur, plusieurs propositions ont été émises par l’assistance. Après concertation, il a été décidé, en premier lieu, d’organiser une rencontre ce lundi (aujourd’hui même) au niveau de la grande salle de la maison de la culture Ali Zaâmoum avec les directeurs de tous les collèges (CEM) de la wilaya en présence des inspecteurs pédagogiques et administratifs, les parents d’élèves ainsi que les différents partenaires sociaux. Durant ce rendez-vous, il sera question de se pencher sur les résultats obtenus par les élèves des classes d’examen classés par matière et par établissement. Une fois ces résultats étudiés, une comparaison sera suivie avec les résultats de l’examen du BEM de l’année précédente. Avant la fin de la rencontre, il a été décidé de cibler une trentaine d’établissements se trouvant en bas du tableau et engager sur le champ un travail basé sur un diagnostic à relever pour situer les lacunes et surtout les causes ayant été à l’origine de cette baisse de niveau. Puis, ce travail aura un prolongement de deux jours, après la rencontre, dans les établissements respectifs en présence des enseignants des matières où les faibles résultats ont été recensés. Cette initiative ne s’arrête pas uniquement au niveau du collège, car la direction de l’Education, en collaboration avec le collège inspectoral, a programmé à la fin de la semaine, soit jeudi prochain, une autre rencontre qui touchera cette fois-ci le cycle secondaire. Selon les informations en notre possession, le même procédé sera reconduit pour assurer un meilleur taux de réussite pour l’examen du baccalauréat. Quant au cycle primaire, une rencontre est d’ores et déjà portée dans l’agenda, et elle sera, selon notre source, programmée durant la semaine prochaine avec les mêmes mécanismes sauf que pour cette catégorie, l’ensemble des directeurs ne peut être convoqué en raison de leur nombre qui dépasse les cinq cents. Pour cela, il a été décidé de faire appel à un représentant de chaque circonscription pédagogique pour qu’une démultiplication se fasse après.

