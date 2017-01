Une famille sauvée in extrémis

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 131 lecture(s)

Dans la matinée de jeudi dernier, une famille, composée de cinq membres (un couple et ses trois filles), a failli périr dans son logement sis à la cité «24 logements» de la place du marché. En effet, tôt dans la matinée, le père descendit rapidement les escaliers pour appeler secours alors qu'il était à moitié asphyxié. Dès qu'il arriva à la dernière marche, il s'affala sur le sol. Fort heureusement, il y avait déjà les premiers arrivés sur les lieux. Les passants montèrent la cage d'escaliers et évacuèrent rapidement les autres personnes encore endormies par le monoxyde de carbone refoulé de la cheminée. Par la suite, les agents de la protection civile arrivèrent sur les lieux et évacuèrent la famille aux urgences de la polyclinique de la ville. Si le père et ses filles étaient retenus au niveau des urgences, son épouse enceinte, pour sa part, fut évacuée en urgence à l'hôpital Krim Belkacem où elle a subi une césarienne et donna naissance à un bébé de sexe masculin. Dans l'après-midi, les quatre personnes ont regagné leur domicile. "Nous sommes montés jusqu'à la dernière dalle. En effet, nous avons découvert que la cheminée était obstruée si bien que les gaz dégagés par les appareils de chauffage étaient refoulés dans la colonne montante. Nous interpellons le chef de daïra à dépêcher en urgence une commission sur les lieux pour faire le constat et prendre les mesures nécessaires afin d'intervenir en urgence", dira Attal Arezki, père de cette famille, rencontré, avant-hier, en présence d'un groupe de résidents de cette cité. "Nous regrettons qu'aucun responsable ne s'est déplacé depuis jeudi pour, au moins, nous rassurer que ce problème sera réglé", note un autre intervenant. Le froid s'installe de jour en jour, la vigilance est de mise parce que le monoxyde de carbone tue en silence.

Amar Ouramdane