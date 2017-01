Des villages se structurent !

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 133 lecture(s)

Le village Ait-Izid, un des lauréats du concours «Aissat Rabah» du village le plus propre qu’organise l’APW de Tizi-Ouzou, semble faire des émules dans la région, à se fier à ce nombre impressionnant de villages qui commencent à s’organiser en vue de créer des structures associatives. Sachant que seule la structuration pourrait venir à bout de leurs différentes préoccupations, les villageois ont vite compris l’enjeu de l’organisation de leurs cités. Certains ont opté pour la création de comités de villages, d’autres ont procédé au renouvellement des comités défaillants ou à la création d’associations culturelles, sociales, sportives… Il mérite de préciser que la prise de conscience sur la dégradation du cadre de vie au niveau des villages, notamment le volet environnemental, est pour quelque choses dans cette nouvelle dynamique de structuration des villages. Ainsi, Icharkiene, Ait-Aissa Ouziane, Iazithen, Ait-Ahmed, Ait Ifrek, Iberkouken et Izaouiene pour ne citer que ceux là, sont en train d’œuvrer pour le renouvellement de leurs structures. «Nous savons bien que pour être des interlocuteurs pesants et organisés avec les pouvoirs publics, il est impératif de se structurer, car agir individuellement ne mène à rien. Autant se structurer et revenir à notre bon vieux mode d’organisation sociale à savoir, celui de ‘’Tajmait’’», dira fort à propos un commerçant.

C. A.