La remise en marche est prévue pour février

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 492 lecture(s)

L’unité de production de la farine et des pâtes, les moulins de Tadmaït, dénommée SPA/AGRODIV, sise à 18 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, est à l’arrêt depuis plus de six mois.

En effet, cette entreprise étatique, appelée auparavant ‘’Groupe ERIAD’’ et renfermant quelque 120 ouvriers, a arrêté de produire de la farine panifiable et de l’aliment de bétail, depuis le mois de juillet dernier à ce jour, a-ton appris de sources locales. Selon les informations recueillies auprès de sources proches de cette unité de production, les travaux, entrant dans le cadre de la rénovation de ses équipements et moulins, sont à l’origine de cet arrêt. Il a été, également, procédé à la réparation des appareils en panne, ainsi qu’à la réfection des chambres de repos du blé, afin d’améliorer la qualité du produit et les conditions de travail. Il reste encore l’emplacement des appareils électriques, pour entamer des essais par la suite. Dans ce cadre, les responsables de ladite entreprise ont acheté un nouveau matériel en vue, notamment, d’augmenter le taux de production à l’avenir. Ils veulent atteindre les 3000 quintaux de farine par jour, car ils ne produisaient, auparavant, que 2000. De plus, la modernisation de cette minoterie permettra de satisfaire la forte demande, que se soit au niveau local ou régional. Elle servira, aussi, à la production de pâtes, et ce, dès sa mise en activité, a-ton, encore, appris. A signaler que la remise en marche des moulins est prévue pour le mois de février prochain. Devant cette situation, les boulangers de la wilaya sont contraints de recourir à l’achat de la farine panifiable chez des grossistes avec des prix plus élevés. Par ailleurs, l’arrêt de la production du son a touché directement les quelques 140 éleveurs de la région de Tadmaït, car ces derniers l’achètent actuellement avec des prix excessivement chers, chez d’autres vendeurs. En effet, ils le payent à 3000 DA le quintal, alors qu’à la minoterie il l’achetait à 1400 DA. A cet effet, ils se demandent pourquoi les gérants de cette entreprise n’accélèrent pas la cadence des travaux. «Le prix du son à l’extérieur est excessivement. De ce fait, nous interpellons les services concernés à accélérer les travaux, pour en finir avec cette situation que nous endurons depuis plus de six mois», dira Ali, l’un des éleveurs de la région. Il est à signaler que les moulins de Tadmaït couvrent plusieurs régions du centre en ce qui concerne l’approvisionnement de l’aliment de bétail. Pour rappel, cette minoterie spécialisée dans la production de la farine, a été inaugurée en 1980. Elle avait une très bonne réputation à travers plusieurs régions du pays. Sa marchandise a été livrée dans plusieurs autres wilayas, telles qu’Alger, Bouira, Boumerdès…

Rachid A.