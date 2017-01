Un contrôleur financier pour quatre daïras

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 231 lecture(s)

Questionné à propos de l’avancement de son programme et de la consommation de son budget, le maire de Ouadhias, au sud de Tizi-Ouzou, tonnera tel un volcan :«Le retard est toujours d’actualité. Cette situation est due en premier lieu à l’indisponibilité d’un agent de control financier. Avant, nous disposions d’un contrôleur financier pour notre daïra. Nous avons mis à sa disposition tous les moyens nécessaires, pour qu’il travaille dans de bonnes conditions. Sa mission se faisait, alors, le plus normalement du monde et nos opérations étaient réalisées sans retard. Depuis que le contrôleur financier à été muté, c’est de nouveau le retard dans la consommation des budgets et dans l’avancement de nos programmes». Et d’ajouter : «A présent, il n’y a qu’un seul contrôleur financier qui prend en charge quatre daïras à savoir Draâ El-Mizan, Tizi Ghenif, Boghni et Ouadhias en plus des structures de santé et les centres de formation professionnelle. Il assure aussi une journée de formation. Le CF nous ne le voyons qu’une fois par semaine, voire plus. Chose qui retarde l’avancement de nos opérations et la consommation de nos budgets». Et de préciser : «à titre d’exemple notre BS 2016 n’a été approuvé qu’en novembre 2016 et on nous demande de l’exécuter avant le 20 janvier. Ce qui est pratiquement impossible». A cet effet, le maire des Ouadhias interpelle le directeur régional du budget au niveau d’Alger d’affecter un contrôleur pour la daïra d’Ouadhias. «Nous disposons d’un service commode et équipé. C’est la seule manière d’avancer», conclut-il.

