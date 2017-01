Le vieux village sans eau depuis octobre

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 278 lecture(s)

Contrairement aux résidents de la ville d’Iferhounène, où l’eau coule dans les robinets 24h/24, les résidents du vieux village de cette localité du chef-lieu communal souffrent depuis plus de deux mois du manque de ce liquide vital. «Nos robinets sont à sec depuis le mois d’octobre de l’année écoulée», a déclaré un habitant de ce vieux quartier qui dénonce «le laxisme de la subdivision de l’Algérienne des eaux de la daïra d’Iferhounène qui ne fait rien pour rétablir la situation». «Nous avons signalé ce problème aux autorités communales, maintenant, c’est auprès du chef de la daïra que nous allons nous plaindre. Il fera, peut-être, quelque chose pour régler ce problème», dira-t-il avec amertume. Et à son voisin d’ajouter : «Les agents de l’ADE ont creusé le goudron à plusieurs endroits, notamment au lieu-dit «le Virage», mais ils sont vite repartis, sans pour autant localiser la fuite et réparer la tuyauterie», signale-t-il. Effectivement, c’est tout le monde à Iferhounène qui a constaté ces fuites qui représentent un danger et pour les automobilistes et pour les piétons. À noter que ce problème ne se pose pas uniquement à Iferhounène, puisque le même constat a été fait à Imsouhal, où le problème d’alimentation en eau est de plus en plus récurrent, au grand désarroi des habitants.

Madjid A.