Un pan du mur de l'enceinte du lycée s'écroule

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 168 lecture(s)

Après qu'une école primaire fut ravagée par des flammes à Taka à cause d'un poêle à mazout, voilà qu’un pan d'enceinte du mur du lycée de M’Kira, pourtant inauguré il a de cela quatre ans seulement, s'écroule dans la nuit de mardi à mercredi derniers. Fort heureusement, il n'y avait ni élèves ni personnel dans l'établissement, car l’incident s’est produit durant la nuit. Par ailleurs, il faut rappeler que les élèves de l'école " Hellal Hennou" de Tighilt Oukerrouche, fermée lundi dernier par leurs parents, sont toujours en vacances forcées. Notons que le tableau dressé par les parents au sujet de cet établissement est l'un des plus sombres: absence de chauffage, manque de sécurité, salles vétustes, vitres brisées et non remplacées... L’on a appris, hier, qu’une commission composée de plusieurs responsables, dont ceux de l'éducation, est arrivée au siège de l’APC où était programmée une réunion de travail avec les parents, en vue de désamorcer cette crise. Dans un autre chapitre, les élèves de l'école " Mohamed Fodhil", dont les locaux ont été réduits en cendres depuis plus d’une dizaine de jours, sont dans l’attente d’une solution de remplacement autre que celle de les déplacer au CEM base 5. Cette option est jugée «inadmissible» par leurs parents pour plusieurs raisons.

Amar Ouramdane